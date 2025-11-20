Контракт на создание соответствующей программы обучения был размещён на официальном сайте для поиска подрядчиков

Командование сил специального назначения Военно-морских сил США планирует запустить 10-дневную программу по обучению военных управлению и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа FPV. Об этом сообщает издание Task & Purpose, ссылаясь на размещённый ВМС США контракт на федеральном сайте SAM.gov.

ВМС США ищут подрядчика, который возьмётся за разработку курса обучения, состоящего из:

35 часов обучения, включая занятия на симуляторах;

5 часов практической сборки FPV-дронов;

40 часов практических занятий по управлению БПЛА.

Курс обучения будет проводиться два раза в год. В планах ВМС обучить за 10 дней оператора всем базовым навыкам, начиная от управления FPV-дронами, заканчивая их сборкой и обслуживанием (пайка проводов, хранение аккумуляторов и другое).

Task & Purpose акцентируют внимание на том, что обычно армия США проводит обучение по управлению БПЛА в полевых условиях. Однако в данном случае ВМС США хотят построить полноценный класс с доступом в интернет, кондиционером, санузлами и комнатой отдыха, делая акцент на комфортные условия. При этом программа обучения будет достаточно гибкая, чтобы отрабатывать управление БПЛА за пределами помещений, в том числе в полевых условиях.