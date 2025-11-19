Компании из обеих стран примут участие в запуске производства, планируя разработать совместный дрон

Издание Kathimerini, ссылаясь на собственные источники, пишет, что по итогам встречи Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса стороны договорились о совместном производстве безэкипажных кораблей (БЭК).

По данным издания, на верфях в Греции будет запущена производственная линия по выпуску БЭК, которые будут поставляться как украинской, так и греческой армии. В производстве примут участие компании из обеих стран, с учётом создаваемых в Греции технологий. Такое сотрудничество позволит Афинам сократить отставание от Турции в сфере создания беспилотных надводных дронов.

Ожидается, что в будущем Греция и Украина создадут свой БЭК, основанный на опыте украинских морских дронов. В случае, если работа будет продвигаться успешно, Киев и Афины уже согласовали дальнейшее развитие сотрудничества в области производства подводных дронов.

Говоря о финансовой составляющей совместного производства, финансирование заложено в долгосрочную программу оборонных закупок Греции на 2025 – 2036 годы. Помимо этого, стороны планируют привлечь средства в рамках льготной программы Европейского союза по выделению кредита SAFE на перевооружение.