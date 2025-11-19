По данным издания, большая часть тротила использовалась для оказания помощи Израилю

Страны НАТО столкнулись с нехваткой тротила, используемого в производстве артиллерийских снарядов и других боеприпасов, из-за чего возможности Европейского союза по поставкам этого оружия Украине затруднены. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на последний отчёт североатлантического альянса.

В материале издания отмечают, что расположенный на севере Польши крупный завод по производству тротила Nitro-Chem производил большую часть своего тротила для экспорта в США, где им наполняли авиационные бомбы Mk-84 и BLU-109. Впоследствии эти бомбы передавались Израилю, интенсивно использовавшего его для нанесения ударов по сектору Газа.

Как итог – возникла нехватка тротила в Европе, из-за чего возможности по производству боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ограничены. Ситуация обостряется тем, что европейские страны в значительной мере зависят от предприятия Nitro-Chem, не имея альтернативных источников поставок тротила. Перегрузка одного предприятия заказами провоцирует рост цен на него.

По данным The Telegraph, несколько десятков лет назад Великобритания платила 1,1 тысячи долларов за одну тонну тротила, в то время как сейчас ценник выше – 43,6 тысяч долларов. Даже с учётом инфляции, рост цен существенный, поэтому он затрагивает не только производителей боеприпасов, но и потребителей электронной техники, где используются компоненты из металлов, для добычи которых также необходима взрывчатка.