Контракт предусматривает поставку запчастей и другого вспомогательного оборудования

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом, продажи правительству Украины средств обслуживания и модернизации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Общая стоимость контракта составляет около 105 миллионов долларов.

В рамках данного контракта Украина получит товары и услуги, связанные с обслуживанием Patriot, а также модернизацией пусковых установок ЗРК с конфигурации M901 до M903. Помимо этого, украинская армия получит различные запчасти, вспомогательное оборудование, поддержку обучения и аксессуары, а также другие сопутствующие товары и услуги.

DSCA подчёркивают, что для реализации контракта потребуется отправить примерно пять представителей правительства США и пятнадцать американских подрядчиков в Европейское командование Вооружённых сил США на срок до одного месяца. Американские специалисты будут заниматься обучением и проведением периодических совещаний. Основными подрядчиками по контракту являются компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Стоит напомнить, что в конце октября стало известно об отправке Украине двух немецких ЗРК Patriot, профинансированных Данией, Литвой и Норвегией.