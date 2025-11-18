Управление осуществлялось из кабины с помощью планшета

Компания General Atomics Aeronautical Systems опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что в середине октябре были проведены первые лётные испытания, в ходе которых истребитель F-22 Raptor принял управление над беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-20 Avenger. Отмечается, что речь идёт о возможности, которую Военно-воздушные силы США считают ключевой и планируют внедрить в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Демонстрация управления БПЛА из кабины истребителя прошла на испытательном и учебном полигоне в Неваде при участии компаний Lockheed Martin и L3Harris. Управление дроном осуществлялось с помощью планшета, установленного в одноместном самолете, и новой эталонной архитектуры программного обеспечения, разработанной правительством США.

MQ-20 Avenger является лишь экспериментальным образцом БПЛА, управляемого истребителем. Свои усилия компания сконцентрировала на разработке YFQ-42A в рамках программы CCA, который может стать в будущем одним из дронов, управляемых с помощью истребителя следующего поколения F-47.

В конце октября представитель ВВС США сообщал Breaking Defense о том, что F-22 Raptor выбрали для проведения испытаний управляемых из кабины БПЛА. Выбор именно этого самолёта объяснялся его доступностью, с уточнением, что в будущем CCA будут управляться с помощью более современных истребителей.