Всего, было два инцидента с повреждением железнодорожной инфраструктуры

Несколько дней назад стало известно о повреждении железной дороги в Польше. Вчера премьер-министр страны Дональд Туск опубликовал пост, в котором назвал инцидент «беспрецедентным актом диверсии», направленным против польского государства и его народа. Политик добавил, что повреждённый маршрут был крайне важен для доставки военных грузов Украине, пообещав поймать виновных.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак подтвердил факт проведения расследования по данному инциденту. Он уточнил, что основной версией правоохранительных органов является осуществление диверсии на железной дороге в интересах иностранной разведки против Польши. В прокуратуре объясняют, что повреждение железной дороги ставит под угрозу жизнь и здоровье многих людей.

Сообщается, что в период с 15 по 17 ноября железнодорожная инфраструктура Польши была повреждена на двух участках маршрута «Варшава – Люблин», который важен для доставки военных грузов Украине. Подрыв железнодорожного полотна был осуществлён с помощью взрывчатки, из-за чего инцидент был переквалифицирован прокуратурой в «акт террористической диверсии».