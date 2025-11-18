Пока непонятно, каким образом будет финансироваться возможная сделка

По итогам визита Владимира Зеленского во Францию для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном сообщается о намерениях Украины приобрести 100 истребителей Rafale F4 до 2035 года. Предполагается, что они войдут в основу украинских военно-воздушных сил наравне с JAS-39 Gripen и F-16.

Помимо этого, Киев планирует получить системы противовоздушной обороны SAMP-T и современные радары к ним. Украинские власти также согласовали поставку ракет класса «воздух – воздух» и управляемых авиационных бомб. Франция также обещает объявить о новом пакете военной помощи для Украины до конца этого года, а оборонная промышленность стран будет сотрудничать для совместного производства дронов-перехватчиков и развития критических технологий для беспилотных систем.

Всё вышеупомянутое было задокументировано соответствующим соглашением. При этом до сих пор остаётся непонятным, за счёт чего Киев намерен финансировать приобретение военной техники, особенно – ПВО SAMP-T и истребителей Rafale F4, которые могут обойтись в десятки миллиардов долларов.