Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
Пока непонятно, каким образом будет финансироваться возможная сделка

По итогам визита Владимира Зеленского во Францию для встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном сообщается о намерениях Украины приобрести 100 истребителей Rafale F4 до 2035 года. Предполагается, что они войдут в основу украинских военно-воздушных сил наравне с JAS-39 Gripen и F-16.

Помимо этого, Киев планирует получить системы противовоздушной обороны SAMP-T и современные радары к ним. Украинские власти также согласовали поставку ракет класса «воздух – воздух» и управляемых авиационных бомб. Франция также обещает объявить о новом пакете военной помощи для Украины до конца этого года, а оборонная промышленность стран будет сотрудничать для совместного производства дронов-перехватчиков и развития критических технологий для беспилотных систем.

Всё вышеупомянутое было задокументировано соответствующим соглашением. При этом до сих пор остаётся непонятным, за счёт чего Киев намерен финансировать приобретение военной техники, особенно – ПВО SAMP-T и истребителей Rafale F4, которые могут обойтись в десятки миллиардов долларов.

#украина #франция #rafale
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
1
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
5
Новый отель в Дубае высотой 377 метров стал самым высоким на планете
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
4
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
3
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
12
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В США завершилась трёхмесячная забастовка рабочих на заводе Boeing
+
Разведывательные возможности B-21 могут привести к увеличению численности его парка
+
The War Zone: Израиль модернизовал ракеты AIM-9M Sidewinder для борьбы с БПЛА Shahed-136
+
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
1
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
1
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
1
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
7

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
4
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
12
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
51
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
+

Сейчас обсуждают

b0n3z
02:15
ну этти, которые травят людей химтрэйлами, рептилоиды наверное
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
Никита Абсалямов
01:34
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
козлина
01:00
ну хтобы сомневался... Пшечка-курва, обязательно на злых русских всё свалит. Наверняка это были Петров и Баширов, которым сам лично Путин давал указания
Государства Евросоюза собрались создать «коридор мобильности» для ускорения развёртывания сил НАТО
Никита Абсалямов
00:53
Ну с этой S3 Trio3D толку нет мучатся, надо тестовый стенд под 1 пень собирать + win95, и процессора лучше 2 с ммх и без него. Ну и ко всему этому S3 Virge искать, у меня вот есть две, но обе глючат н...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
00:50
Ну у меня в детстве на Voodoo 1 точно работало.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
VRoman
00:38
Очень рад, что процессоры основанные на прежних кристаллах не назвали 300й линейкой. Хотя бы названия не стали взвинчивать чтобы представлять эти процессоры в виде чего-то нового из-за 100 МГц буста и...
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Valerij Zviozdkin
00:28
Дон волга подземный водовод 76 км.Глобальное потепление наводит на такие мысли,извините.
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:27
Дон Волга подземный водовод 76 км и ничего не мелеет:(
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:24
Ядерные контейнеровозы,танкеры,газовозы,нии суда.это умно.
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
HP91
00:02
Это не поколение z , а жертвы ЕГЭ 😂
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter