Их планировали вывезти сразу после учений в сентябре, но развёртывание затянулось

Армия США вывезла из Японии мобильные наземные пусковые установки Турһоп, которые используются для запуска крылатых ракет большой дальности ВСМ-109 Tomahawk. Об этом сообщает местное издание Kyoto Shimbun, ссылаясь на информацию от японских властей.

Развёртывание пусковых установок на территории американской военной базы в японском городе Ивакуни произошло в ходе масштабных японо-американских учений с боевыми стрельбами Resolute Dragon («Решительный дракон»), прошедших в сентябре. Предполагалось, что установки будут вывезены после учений, но развёртывание затянулось. Теперь же развёртывание официально завершено, а пусковые установки были вывезены за пределы Японии.

Развёртывание установок Typhon в Японии вызвало обеспокоенность у Китая, поскольку это означало размещение в регионе американских стратегических вооружений. Наземная пусковая установка может наносить удары ракетами Tomahawk на расстоянии до 1,8 тысячи километров. Проведённые США учения в Японии были направлены на проверку способности американской армии оперативно развернуть мобильные пусковые установки в другом регионе.