Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
Причина заключается во внутренних разногласиях Франции и Германии, которые ставят под угрозу дальнейшую судьбу программы

В июле Бельгия проявила заинтересованность к программе Future Combat Air System (FCAS) по разработке европейского истребителя шестого поколения. Во Франции не оценили стремления Брюсселя присоединиться к программе, подчеркнув, что стране следует сначала отказаться от приобретения американских истребителей. С тех пор, когда у Франции и Германии начались разногласия по вопросу FCAS, а сама программа стоит под угрозой срыва, ситуация изменилась – теперь Бельгия не уверена в своём участии.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина, чьи слова приводит издание Opex360, заявил, что у его страны в настоящее время нет понимания, какой будет судьба FCAS. По этой причине бельгийские военные не планируют просить правительство о выделении 300 миллионов долларов на вклад в то, что может не увидеть свет. Стоит напомнить, что вышеупомянутая сумма должна была стать первоначальный взносом для участия в программе.

Вансин выразил сожаление, что в Европе нет другой программы по разработке истребителя следующего поколения. По его словам, именно из-за отсутствия европейского истребителя пятого поколения Бельгия была вынуждена приобретать американские самолёты F-35. Бельгийский генерал призвал Европу активизироваться в разработке истребителей, которые смогут заменить F-35 в 2060 – 2070 годах, поскольку в сложившейся ситуации, 14 европейских стран выбрали предложение от США по объективным причинам – эффективность и доступность, которую не могут предложить европейские компании.

#бельгия #fcas
Источник: opex360.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
4
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
21
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
10
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
1
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
32
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
38
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
35
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
06:28
Опять на оверах свежую статью задержали.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Михаил Авраменко
06:23
Скорее всего, дворецкий (как там его звали?) и будет негром.
В новых комиксах Дональд Дак пересаживается на электромобиль «E-313» с солнечными панелями
Водитель автобуса Мадуро
06:07
Кремлеботам везде хохлы мерещаться
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Артём Мандров
05:55
Такую же истерику вокруг Каспия устраивали, когда разваливали СССР. Экологи аж извизжались тогда. Потом уровень воды чудесным образом восстановился. Выяснилось что уровень Каспия подчиняется циклическ...
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
JornoJovanni
05:16
Господи, бл*дь, ну не нравится тебе винда, ну поставь ты Линукс и сиди довольный, в чём проблема? Хочешь на Винде покупать игры в стиме, так покупай в стиме, ничего тебе винда не будет навязывать. Бук...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
JornoJovanni
05:12
Ох, опять статья в духе "Вы не поняли, а я понял". Скипаем влажные фантазии Евгешки
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
JornoJovanni
05:09
Ну да, эта статья же вышла до заявления, что сони больше не будут портировать свои игры на пк...
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
TM1
04:53
никакой спецподписки. ставятся с сети. майки еще со времен XP грозились безопасность отключать, дабы все покупали новую версию, но опосля, после роста числа атак с необновляемых ПК (не серверов,заметь...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Ohotnik_mur
04:21
Плюс 1 от меня. Полностью верю. Не заслуживает наш автоХлам большого доверия. Гниют машины из за такой кузовной обработки. Друг работал на азлк. Москвичи там делали, кто не знает. Так детали кузовные...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
32Влад32
04:05
Рискуют
Украина договорилась с Греций о поставках СПГ из США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter