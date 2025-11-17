Причина заключается во внутренних разногласиях Франции и Германии, которые ставят под угрозу дальнейшую судьбу программы

В июле Бельгия проявила заинтересованность к программе Future Combat Air System (FCAS) по разработке европейского истребителя шестого поколения. Во Франции не оценили стремления Брюсселя присоединиться к программе, подчеркнув, что стране следует сначала отказаться от приобретения американских истребителей. С тех пор, когда у Франции и Германии начались разногласия по вопросу FCAS, а сама программа стоит под угрозой срыва, ситуация изменилась – теперь Бельгия не уверена в своём участии.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина, чьи слова приводит издание Opex360, заявил, что у его страны в настоящее время нет понимания, какой будет судьба FCAS. По этой причине бельгийские военные не планируют просить правительство о выделении 300 миллионов долларов на вклад в то, что может не увидеть свет. Стоит напомнить, что вышеупомянутая сумма должна была стать первоначальный взносом для участия в программе.

Вансин выразил сожаление, что в Европе нет другой программы по разработке истребителя следующего поколения. По его словам, именно из-за отсутствия европейского истребителя пятого поколения Бельгия была вынуждена приобретать американские самолёты F-35. Бельгийский генерал призвал Европу активизироваться в разработке истребителей, которые смогут заменить F-35 в 2060 – 2070 годах, поскольку в сложившейся ситуации, 14 европейских стран выбрали предложение от США по объективным причинам – эффективность и доступность, которую не могут предложить европейские компании.