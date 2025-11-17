Есть предположение, что конфликт между военными и рабочими привёл к оползню

Вчера на юго-востоке Демократической Республики Конго произошло обрушение большого участка медного рудника, спровоцированное оползнем. Об этом сообщает французская новостная радиостанция RFI.

Местные власти подтвердили инцидент, подчеркнув, что доступ к участку был ограничен из-за проливных дождей и риска оползней. Несмотря на запрет властей, на участок пробрались шахтёры-кустари и сотрудники горнодобывающей группы. Сообщается как минимум о 32 погибших (по данным Ассоциация горняков-кустарей Луалабы – 49 человек), а также нескольких десятков пропавших без вести.

В материале RFI акцентируют внимание на том, что оползень мог произойти из-за разногласий между шахтёрами и военными, охранявшими участок. Одна из версий заключается в том, что военные пытались разогнать шахтёров от участка для соблюдения запрета на добычу и был открыт предупредительный огонь, который привёл к обвалу рудника. Местные власти настаивают на том, что именно дождь ослабил грунт и привёл к оползню. Экстренные службы продолжают поиски пропавших без вести. Место происшествия посетили представители правительства, включая Службу содействия и поддержки кустарной и мелкомасштабной горной добычи.