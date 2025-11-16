Министр армии США Дэн Дрисколл, чьи слова приводит издание Breaking Defense, раскритиковал прежнюю систему закупок Пентагона, которая оказалась неэффективной по ряду причин. По его мнению, на протяжение долгого времени оборонно-промышленный комплекс США попросту «обманывал» Пентагон.
Американский министр утверждает, что 90% закупок оборонного ведомства приходились на решения, разрабатываемые специально для военных. Тогда это казалось эффективным, но на деле оказалось, что есть доступные коммерческие решения по гораздо меньшей цене. В пример Дрисколл привёл ситуацию с кнопками управления экраном для вертолёта Black Hawk, которая обошлась Пентагону в 47 тысяч долларов, хотя её можно найти всего за 15 долларов. Ещё в мае чиновник также критиковал отменённый проект по разработке лёгкого танка M10 Booker, который превратился в 42-тонную бронемашину без возможности транспортировки военно-транспортным самолётом C-130J.
Дэн Дрисколл не винит в этом обычных солдат, подчёркивая, что виноват во всём оборонно-промышленный комплекс страны, который якобы убедил Пентагон в правильности текущей системы закупок. Он добавил, что Пентагон всё-таки тоже «несёт определённую ответственность» за поощрение практики завышения цен подрядчиками. Однако чиновник заверил, что теперь всё изменится. Ранее министр обороны США Пит Хегсет анонсировал масштабные изменения в системе закупок Пентагона, которые позволяют увеличить производство и удовлетворить актуальные нужды вооружённых сил за счёт сокращения бюрократии.