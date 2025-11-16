По его мнению, оборонно-промышленный комплекс США «обманул» Пентагон

Министр армии США Дэн Дрисколл, чьи слова приводит издание Breaking Defense, раскритиковал прежнюю систему закупок Пентагона, которая оказалась неэффективной по ряду причин. По его мнению, на протяжение долгого времени оборонно-промышленный комплекс США попросту «обманывал» Пентагон.

Американский министр утверждает, что 90% закупок оборонного ведомства приходились на решения, разрабатываемые специально для военных. Тогда это казалось эффективным, но на деле оказалось, что есть доступные коммерческие решения по гораздо меньшей цене. В пример Дрисколл привёл ситуацию с кнопками управления экраном для вертолёта Black Hawk, которая обошлась Пентагону в 47 тысяч долларов, хотя её можно найти всего за 15 долларов. Ещё в мае чиновник также критиковал отменённый проект по разработке лёгкого танка M10 Booker, который превратился в 42-тонную бронемашину без возможности транспортировки военно-транспортным самолётом C-130J.

Дэн Дрисколл не винит в этом обычных солдат, подчёркивая, что виноват во всём оборонно-промышленный комплекс страны, который якобы убедил Пентагон в правильности текущей системы закупок. Он добавил, что Пентагон всё-таки тоже «несёт определённую ответственность» за поощрение практики завышения цен подрядчиками. Однако чиновник заверил, что теперь всё изменится. Ранее министр обороны США Пит Хегсет анонсировал масштабные изменения в системе закупок Пентагона, которые позволяют увеличить производство и удовлетворить актуальные нужды вооружённых сил за счёт сокращения бюрократии.