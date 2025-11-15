Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Колумбия заказывает у Швеции 17 истребителей JAS-39 Gripen за €3,1 млрд
Страна отвергла предложение США, Франции и Китая, остановившись на шведском истребителе

Правительство Колумбии заключило контракт с компанией Saab (Швеция) на поставку 17 истребителей JAS-39 Gripen E/F общей стоимостью около 3,1 миллиарда евро. Об этом сообщается в опубликованном шведской компанией пресс-релизе.

Контракт предусматривает поставку колумбийским военно-воздушным силам 15 одноместных истребителей Gripen E, а также двух двухместных самолётов Gripen F. В стоимость также входит сопутствующее оборудование, вооружение, обучение колумбийских пилотов и другие услуги подрядчика. Помимо этого, Колумбии удалось договориться с Saab о двух офсетных соглашений, которые охватывают комплексный пакет промышленного сотрудничества в таких областях, как аэронавтика, кибербезопасность, здравоохранение, устойчивая энергетика и технологии очистки воды.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон поприветствовал выбор Колумбии, подчеркнув, что для него большая честь видеть страну в списке стран-эксплуатантов JAS-39 Gripen.

Как известно, власти Колумбии вели переговоры сразу с несколькими производителями истребителей. Среди них – США (F-16), Франция (Rafale) и Китай (J-10CE). Несмотря на широкий выбор от крупнейших компаний, колумбийское правительство предпочло контракт именно с Швецией, что подчёркивает статус Saab как одного из мировых поставщиков истребителей.

#швеция #колумбия #gripen #jas-39 gripen
Источник: saab.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
12
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
7
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
2
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
1
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Globes: Греция возобновляет переговоры с Израилем о приобретении систем ПВО на сумму €3 млрд
+
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
109
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
15
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
24
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
+

Сейчас обсуждают

Windmark_
07:34
Нихрена себе время пролетело )
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Дмитрий Патрушев
07:18
Справку сперва покажи, жиробас с заплывшими мозгами
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Роман Кузько
07:08
Стоил бы он 150 баксов, я бы понял. Но при 270 делать слайды с 14600к(а значит и 14600кф, который дешевле) как минимум странно.
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
kosmos_news
05:43
Кажется, в Румынии еще не были замечены дроны
Румыния может закупить боевые машины пехоты KF41 Lynx у Германии
Iezon Din'alt
04:49
У меня комп на 4070 + 12700 и я с радостью заменю эту печку на коробочку Габена если цена устроит :)
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
HP91
04:39
Че то на слайде у вас 5070ti выдает какой-то крайне низкий фпс , она чутка совсем слабее 4080, но 4080 в 4к в нативе в BO7 выдает 60+ фпс , а с dlss так вообще 90 и выше... По идее и 5070ti должна+- т...
ComputerBase сравнили возможности технологий AMD FSR RR и Nvidia DLSS RR в Call of Duty: Black Ops 7
salexa
04:22
'ну да моби сраное ..куда без него ..это из серрии "жарит"ь баба тока в наших презиках... такие жадные ублюки как и apple
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Иван-Абрамович Помидоров
04:08
Зашёл на "Госуслуги" стопятсот раз через google, они там ещё не разорились.
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
aleximus777
04:01
Сделать фото огромной луны проще простого, нужно либо ошень много мегапикселей, либо ошень много фокусного. И просто снять луну на фоне подходящего объекта, отойдя от последнего хотя бы метров на 50. ...
Удивившие меня заблуждения о Луне
salexa
03:33
..Собственно, сейчас украинцы продолжают вращаться внутри того же психологического механизма: - считают себя невинными жертвами немотивированного нападения; - считают все свои несчастья не зас...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter