Страна отвергла предложение США, Франции и Китая, остановившись на шведском истребителе

Правительство Колумбии заключило контракт с компанией Saab (Швеция) на поставку 17 истребителей JAS-39 Gripen E/F общей стоимостью около 3,1 миллиарда евро. Об этом сообщается в опубликованном шведской компанией пресс-релизе.

Контракт предусматривает поставку колумбийским военно-воздушным силам 15 одноместных истребителей Gripen E, а также двух двухместных самолётов Gripen F. В стоимость также входит сопутствующее оборудование, вооружение, обучение колумбийских пилотов и другие услуги подрядчика. Помимо этого, Колумбии удалось договориться с Saab о двух офсетных соглашений, которые охватывают комплексный пакет промышленного сотрудничества в таких областях, как аэронавтика, кибербезопасность, здравоохранение, устойчивая энергетика и технологии очистки воды.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон поприветствовал выбор Колумбии, подчеркнув, что для него большая честь видеть страну в списке стран-эксплуатантов JAS-39 Gripen.

Как известно, власти Колумбии вели переговоры сразу с несколькими производителями истребителей. Среди них – США (F-16), Франция (Rafale) и Китай (J-10CE). Несмотря на широкий выбор от крупнейших компаний, колумбийское правительство предпочло контракт именно с Швецией, что подчёркивает статус Saab как одного из мировых поставщиков истребителей.