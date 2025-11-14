Страна приобретёт 50 дронов данного типа для развития производственной базы

Компания Anduril Industries объявила о своей новой разработке – многоцелевом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Omen, производство которого будет создано в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) совместно с компанией EDGE. Первые 50 дронов данного типа будут приобретены ОАЭ для создания производственной базы и расширения местных цепочек поставок, чтобы открыть путь к серийному производству БПЛА.

В пресс-релизе американской компании напоминают о том, что США и ОАЭ имеют давнее оборонное партнерство, основанное на общих интересах в сфере безопасности и торговли. Сотрудничество между Anduril и EDGE лишь укрепят партнёрство путём совместного создания критических важных возможностей в сфере обороны.

БПЛА Omen представляет собой автономный летательный аппарат с функцией зависания и крейсерского полета, сочетающий длительную продолжительность полёта, модульную полезную нагрузку и гибкость выполнения задач. При этом дрон не зависит от взлётно-посадочной полосы, то есть конструкция предусматривает вертикальный взлёт и посадку (VTOL). Основной акцент делается на минимальные логистические затраты, простоту в эксплуатации, модульность, а также открытую архитектуру.