Производство будет работать преимущественно на ВПК США

Компании Lockheed Martin (США) и Avio (Италия) подписали соглашение, в рамках которого планируют создать совместное предприятие Avio USA для строительства в США нового завода по производству твердотопливных ракетных двигателей. Отмечается, что новое предприятие будет удовлетворять потребности Lockheed Martin и других клиентов.

Совместная работа позволит компаниям ускорить строительство нового завода, который внесёт вклад в промышленную базу США. Учитывая, что Lockheed Martin получит приоритетное право на размещение заказов, новый завод также будет способствовать развитию военно-промышленного комплекса страны. В ближайшее время компании приступят к техническим переговорам, чтобы подписать окончательное соглашение по общей стратегии действий.

Президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл подчеркнул, что сотрудничество с Avio демонстрирует намерения американской компании расширить цепочки поставок твердотопливных ракетных двигателей. По его словам, строительство нового завода позволит компании увеличить производство своей продукции, то есть оружия.

В то же время Avio получит возможность увеличить своё присутствие на американском рынке, укрепив статус поставщика твердотопливных ракетных двигателей для США. Компания планирует использовать в производстве собственные технологии, в перспективе стремясь занять лидирующие позиции в цепочке поставок оборонной промышленности США.