По данным издания, среди рассматриваемых вариантов – C-130J, C-390 и A400M Atlas

Издание Indian Defense News сообщает о планах Индии объявить о новом тендере на закупку до 80 военно-транспортных самолётов, которые заменят устаревшие Ан-32. Среди рассматриваемых вариантов – C-130J Super Hercules (США), C-390 Millennium (Бразилия) и A400M Atlas (Европа).

Ожидается, что один из вышеупомянутых самолётов дополнит парк уже заказанных C-295MW и C-17 Globemaster-III. Речь идёт о программе общей стоимостью от 6 до 8 миллиардов долларов, что сделает её одним из крупнейших в мире заказов на военно-транспортные самолёты. При этом индийское правительство традиционно хочет, чтобы компания-подрядчик сотрудничала с местной промышленностью, развивая её.

Примечательно, что заменяемые Индией Ан-32 имеют грузоподъёмность до 6,7 тонн, что делает их замену на C-295MW более логичной, ведь этот самолёт способен перевозить около девяти тонн полезной нагрузки. В то же время рассматриваемые Индией C-130J Super Hercules обладают грузоподъёмностью около 20 тонн, то есть индийские власти также рассматривают приобретение более тяжёлых самолётов, которые стоят дороже, имеют больше двигателей и меньшую крейсерскую скорость полёта.