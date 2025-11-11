Сайт Конференция
Nacvark
Indian Defense News: Индия планирует приобрести до 80 военно-транспортных самолётов
По данным издания, среди рассматриваемых вариантов – C-130J, C-390 и A400M Atlas

Издание Indian Defense News сообщает о планах Индии объявить о новом тендере на закупку до 80 военно-транспортных самолётов, которые заменят устаревшие Ан-32. Среди рассматриваемых вариантов –  C-130J Super Hercules (США),  C-390 Millennium (Бразилия) и A400M Atlas (Европа).

Ожидается, что один из вышеупомянутых самолётов дополнит парк уже заказанных C-295MW и C-17 Globemaster-III. Речь идёт о программе общей стоимостью от 6 до 8 миллиардов долларов, что сделает её одним из крупнейших в мире заказов на военно-транспортные самолёты. При этом индийское правительство традиционно хочет, чтобы компания-подрядчик сотрудничала с местной промышленностью, развивая её.

Примечательно, что заменяемые Индией Ан-32 имеют грузоподъёмность до 6,7 тонн, что делает их замену на C-295MW более логичной, ведь этот самолёт способен перевозить около девяти тонн полезной нагрузки. В то же время рассматриваемые Индией C-130J Super Hercules обладают грузоподъёмностью около 20 тонн, то есть индийские власти также рассматривают приобретение более тяжёлых самолётов, которые стоят дороже, имеют больше двигателей и меньшую крейсерскую скорость полёта.

#индия #c-390 millenium #a400m atlas #c-130j hercules
Источник: indiandefensenews.in
WinnyP00h
04:19
Очередные рассказы как хорошо сидеть на слабом железе ведь новое стоит ДЕНЕГ. А по факту - лишь попытки оправдать собственную несостоятельность.
3 причины, по которым GeForce RTX 3060 — последняя видеокарта, которую я купил новой
32Влад32
04:14
Больще нехрен им заняться.
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
WinnyP00h
04:11
Пора посетить окулиста, если ты не видишь разницу.
Какую видеокарту выбрать в 2025 году, если вам нужно более 8 ГБ видеопамяти — новую и с «Авито»
Garthar
03:52
Есть супер рабочий универсальный вариант - мойка воздуха. Ставишь в комнате с компом и пыли не будет. Да дороже фильтра за 150р, но гораздо полезнее
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
WinnyP00h
03:50
Вот только не GDDR7. И она мусор потому что печка адская и тех процесс старый, за счет чего у той же 4090 и был скачок с огромным приростом транзисторов.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
WinnyP00h
03:50
Перешел с 5080 на 5090, разницу ощутил. Просто подобные статьи нужны чтоб угодить сторонникам "топов за свои деньги" и тех, кто готов до последнего мучать 570 рыксы
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
WinnyP00h
03:48
Взял себе 5090 на замену 5080, доволен.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
WinnyP00h
03:44
Судя по ценам и месту, взрослый дядя до нормально оплачиваемой работы никак не повзрослеет.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
WinnyP00h
03:42
Прочитал конфиг, дальше можно не читать.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
Dimon1996
03:24
А что про нее говорить? Какие новости Вы ждете? 12 сентября прошла перигелий, сейчас удаляется от Солнца. Всё. Больше мы ее не увидим :)
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
