В противном случае Эр-Рияд не присоединится к Авраамовым соглашениям для нормализации отношений с Израилем

В период с 2020 по 2021 год США добились нормализации отношений между некоторыми странами Ближнего Востока и Израилем. Возобновление дипломатических отношений между израильским государством и ближневосточными странами является частью так называемых Авраамовых соглашений, к которым присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Несмотря на двухлетний успех, администрация президента Джо Бадена не смогла добиться заключения новых соглашений, а начавшийся палестино-израильский конфликт обострил отношения между Израилем и другими странами региона.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в США добиваются от Саудовской Аравии присоединения к Авраамовым соглашения, хотя это маловероятно в ближайшее время. Эр-Рияд выставил чёткое условие для нормализации отношений с Тель-Авивом – завершение конфликта в Газе.

Источники издания утверждают, что власти Саудовской Аравии не станут заблаговременно налаживать отношения с Израилем, пока не увидят дорожную карту по созданию палестинского государства. Такой подход направлен на избежание дипломатических ошибок и разногласий, которые могут возникнуть, если конфликт не будет урегулирован, а Саудовская Аравия не станет восстанавливать связи с Израилем.

По мнению собеседника издания в лице бывшего заместителя офицера национальной разведки США на Ближнем Востоке Джонатана Паникоффа, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман задействует все свои рычаги влияния, чтобы убедить Дональда Трампа выступить с более активной позицией в поддержку независимости Палестины.