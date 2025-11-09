Несмотря на это, страны продолжат придерживаться режима прекращения огня

Официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид, чьи слова приводит издание Reuters, заявил о провале мирных переговоров с властями Пакистана. Несмотря на это, страны продолжат придерживаться установленного режима прекращения огня.

По словам афганского чиновника, переговоры провалились из-за требования Пакистана к Афганистану «взять на себя ответственность за внутреннюю безопасность пакистанского государства». Муджахид подчёркивает, что выполнение этого требования невозможно, поскольку «выходит за рамки возможностей» Афганистана. По всей видимости, речь идёт о действующих на территории Пакистана организациях, которые признаются Исламабадом как связанные с Кабулом.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном в этом году обострился на фоне деятельности террористической организации «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещённая организация на территории России) на пакистанских территориях. В Исламабаде настаивают на причастности этой организации к движению «Талибан», в то время как талибы отвергают наличие такой связи. Обострение давнего конфликта спровоцировало серию взаимных ударов и приграничных столкновений между странами, за которыми последовало соглашение о прекращении огня при посредничестве Катара.