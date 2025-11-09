Они заменят Marchetti SF-260, прослужившие бельгийским ВВС целых 55 лет

Министерство обороны Бельгии приняло решение о приобретении 18 учебно-тренировочных самолётов Pilatus PC-7 MKX швейцарского производства. Об этом сообщает местное издание VRT, материалом которого поделился министр обороны страны Тео Франкен на своей странице X.

Решение направлено на замену устаревших Marchetti SF-260, которые находятся в эксплуатации уже 55 лет. Выбор бельгийского правительства пал в пользу Pilatus на фоне аналогичного решения, принятого соседними странами – Нидерландами и Францией. Новые самолёты разместят на авиабазе Бовешен, где бельгийские пилоты будут проходить первоначальную лётную подготовку. После прохождения подготовки на Pilatus PC-7 MKX пилоты перейдут на специализированные самолёты: истребители, транспортные самолёты или вертолёты.

Модернизация парка учебно-тренировочных самолётов обойдётся Бельгии в 40 миллионов евро ежегодно. Первый PC-7 MKX поступит бельгийским военно-воздушным силам уже в 2027 году, а обучение удастся запустить к 2028 году.

Pilatus PC-7 MKX оснащён специальной кабиной для подготовки начинающих пилотов. Самолёт имеет современные приборы, аналогичные используемым на новейших самолётах. При этом PC-7 MKX обладает более мощным двигателем, чем у SF-260, а его конструкция предусматривает установку катапультных кресел – всё это повышает безопасность учебных полётов.