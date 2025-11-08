По крайней мере, такого мнения придерживается начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции Фабьен Мандон на слушаниях в Сенате Франции (верхняя палата парламента) заявил, что франко-итальянские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T превосходят американские Patriot, о котором так часто говорят в медиа-пространстве. Французский генерал ссылается на украинские данные, где, по его словам, всё указывает на превосходство SAMP-T.

Как стало известно не так давно, эффективность ЗРК Patriot значительно снизилась, если речь идёт о применении системы украинской армией. Однако Фабьен Мандон подчеркнул, что этот тезис не относится к SAMP-T, который якобы по-прежнему остаётся эффективным и даже больше – превосходит американскую систему.

Мандон утверждает, что SAMP-T успешно перехватывает цели, с которыми не справляется Patriot. По крайней мере, его об этом проинформировало украинское военное командование.

«Для многих Patriot – синоним слова «защита». На самом деле, решение, разработанное французами, итальянцами и британцами для запуска ракет Aster, работает. И оно работает лучше, чем Patriot», – рассказал глава французского генерального штаба на слушаниях в Сенате.

При этом французский генерал не уточнил, что США способны производить гораздо больше ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot, чем Франция производит Aster 30. Помимо этого, Patriot остаётся наиболее распространённым ЗРК большого радиуса действия (среди стран НАТО), в то время как SAMP-T произведён в ограниченном количестве: 17 батарей SAMP-T против 186 батарей Patriot.