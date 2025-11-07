Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Во Франции оценили реставрацию Лувра в €1,15 млрд
Почти 500 миллионов евро будут потрачены в течение десяти лет

Счётная палата Франции обнародовала новый отчёт, в котором оценила реставрацию Лувра в рамках проекта Louvre Nouvelle Renaissance в 1,15 миллиарда евро, хотя изначально речь шла о 700 - 800 миллионах долларов. Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на заявление председателя ведомства Пьера Московиси.

Пьер Московиси акцентирует внимание на крайней недостаточных темпах обновления систем безопасности музея. На это указывает недавнее ограбление Лувра, которое привело к краже королевских драгоценностей на общую сумму 88 миллионов евро.

В своём отчёте Счётная палата Франции критикует руководство Лувра за пренебрежение мерами безопасности. Основная претензия заключается в том, что администрация музея уделила внимание исключительно повышению привлекательности объекта для туристов, включая реставрацию исторической ценности, игнорируя модернизацию систем охраны и безопасности. В период с 2018 по 2024 годы руководство потратило свыше 100 миллионов евро на покупку произведений искусства и модернизацию экспозиций, в то время как на реставрацию здания потратили чуть менее 60 миллионов евро.

Администрация музея приняла к сведению рекомендации Счётной палаты, но возразила относительно оценки некоторых действий. Руководство считает, что в отчёте неправильно интерпретируют некоторые их действия, в том числе в области безопасности.

#франция #лувр
Источник: lexpress.fr
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
2
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
3
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
7
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
2
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
3
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Предсказавший ипотечный кризис 2008 года эксперт намекает на пузырь ИИ и ставит против Nvidia
+
Samsung анонсировала карты microSD Express P9 для Nintendo Switch 2
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
+
Corsair представила блоки питания RMx SHIFT второго поколения
1
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
+

Популярные статьи

Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
204
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
7
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
10
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
2
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5

Сейчас обсуждают

NightXO
03:46
А при включении начинает играть Shaman со встроенного специального динамика. Лишь бы листики с березки не начали опадать в работающие вентиляторы)
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
32Влад32
03:29
Скоро состоится контакт с внеземной цивилизацией. Только будет ли он во благо людям? Да и заслужили ли они благо? Но последствия будут значительные.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
32Влад32
03:15
Будет из чего украсть.
Во Франции оценили реставрацию Лувра в €1,15 млрд
32Влад32
03:14
А тебе зачем знать?
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
REY_B_
02:45
Самые большие мошенничества, это криптовалюты, ИИ, гособлигации и весь рынок акций в целом. В конце концов за это тоже с кого-то спросят.
Reuters: Meta зарабатывает $16 млрд на потоке мошеннической рекламы
ffynjy111
01:30
Поправки) 1. НАСА на днях опубликовало снимки от 2 октября — не могли раньше, и то после просьбы конгрессвумен — у них шатдаун. )) 2. Скорость — ***58 км/с. 3. Геннадий Борисов — астротехник из Моск...
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
LastAtlant
00:46
Thermaltake Versa H18... убогий акрил вместо закаленного стекла, царапины и пыль на раз собирает. Вот и думайте, какие нынче специалисты у бургов
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
_x86_64s
00:29
вот ты наивный, эта ось по факту заняла свой массовый сегмент, то что ты про это не знаешь не меняет этот факт, ты лучше займись насущным продай холодильник, а линукс как нибудь без тебя справиться
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Den Fed
00:18
1,4 нанометра вранье .....
TSMC начала строительство завода по производству 1,4-нм чипов за $48,5 млрд
kilobait3
00:04
только ядерная война. увы больше никак.
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter