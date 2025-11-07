Почти 500 миллионов евро будут потрачены в течение десяти лет

Счётная палата Франции обнародовала новый отчёт, в котором оценила реставрацию Лувра в рамках проекта Louvre Nouvelle Renaissance в 1,15 миллиарда евро, хотя изначально речь шла о 700 - 800 миллионах долларов. Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на заявление председателя ведомства Пьера Московиси.

Пьер Московиси акцентирует внимание на крайней недостаточных темпах обновления систем безопасности музея. На это указывает недавнее ограбление Лувра, которое привело к краже королевских драгоценностей на общую сумму 88 миллионов евро.

В своём отчёте Счётная палата Франции критикует руководство Лувра за пренебрежение мерами безопасности. Основная претензия заключается в том, что администрация музея уделила внимание исключительно повышению привлекательности объекта для туристов, включая реставрацию исторической ценности, игнорируя модернизацию систем охраны и безопасности. В период с 2018 по 2024 годы руководство потратило свыше 100 миллионов евро на покупку произведений искусства и модернизацию экспозиций, в то время как на реставрацию здания потратили чуть менее 60 миллионов евро.

Администрация музея приняла к сведению рекомендации Счётной палаты, но возразила относительно оценки некоторых действий. Руководство считает, что в отчёте неправильно интерпретируют некоторые их действия, в том числе в области безопасности.