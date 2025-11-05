Предприятие принадлежит компании KNDS

Компания KNDS открыла в Бельгии новую автоматизированную линию по производству корпусов для 155-мм артиллерийских снарядов. Об этом сообщает издание EDR Magazine, ссылаясь на заявление министра обороны страны Тео Франкена.

Бельгийский министр акцентирует внимание на двух ключевых преимуществах предприятие – независимое производство и новые рабочие места. Помимо этого, теперь, когда бельгийская армия получит самоходные артиллерийские установки CAESAR, она сможет самостоятельно пополнять боекомплект с помощью производственных мощностей завода KNDS внутри страны. Ожидается, что новая производственная линия позволит выпускать до 30 тысяч корпусов к артиллерийским снарядам ежегодно. Предприятие хоть и не может выделиться большими производственными объёмами, но, учитывая количество артиллерийских систем у Бельгии, этого достаточно, чтобы оперативно пополнять запасы при текущих условиях в сфере безопасности.

Директор по вооружениям генерал-майор Филип Борреманс подчеркнул, что данное предприятие представляет собой надёжный и масштабируемый производственный потенциал, который способствует оперативной готовности и оперативной совместимости в рамках НАТО.