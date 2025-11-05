Правительство США одобрило технико-экономическое обоснование в конце прошлой недели

На сайте Министерства обороны Нидерландов сообщается об изучении возможности производства американских ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM, предназначенных для борьбы с воздушными целями – беспилотниками, крылатыми ракетами и самолётами. Отмечается, что правительство США одобрило технико-экономическое обоснование в конце прошлой недели.

В стране выясняют, как местная промышленность может внести свой вклад в производство, сборку и обслуживание американских ракет. Заинтересованность Нидерландов заключается в том, что наличие собственного производства AIM-120 AMRAAM позволит решить проблему нехватки ракет данного типа, в том числе для их передачи Украине. Компания Raytheon, отвечающая за производство данных ракет, проводит расследование, в котором выясняет, как страна может усилить цепочки поставок.

В Амстердаме рассчитывают внести свой вклад в производство и ускоренную поставку AIM-120 совместно с США и другими странами НАТО. В сентябре правительство США одобрило продажу Нидерландам ракет AIM-120C-8 на сумму 570 миллионов долларов. Поставка данных ракет направлена на оснащение ими истребителей F-35.