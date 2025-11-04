По данным издания, в страну могут отправить некоторое количество американских военных и разведчиков

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США проводят первые этапы ранней подготовки к возможной миссии на территории Мексики. Речь идёт об отправке некоторого количества американских военных и разведчиков в рамках борьбы с картелями.

Источники издания в лице действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников утверждают, что миссия будет проходить в полной секретности, в отличие от продолжающихся ударов по судам в Карибском бассейне. При этом развёртывание американских войск на мексиканских территориях в ближайшее время не рассматривается, а масштабы операции всё ещё обсуждаются.

По данным издания, план миссии заключается в том, что американские военные будут использовать беспилотники для нанесения ударов по объектам, связанным с оборотом запрещённых веществ – лаборатории, места скопления участников картелей и их лидеров. Применение дронов, в свою очередь, потребует развёртывания американских подразделений непосредственно в Мексике, поскольку только так можно обеспечить безопасное и точное их использование.

NBC News напоминают о том, что в феврале США признали шесть мексиканских картелей иностранными террористическими организациями. Такое решение создаёт правовую основу для проведения тайных операций по противодействию им.