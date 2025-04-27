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Nacvark
Трамп считает нелепым призывы к возвращению Крыма под контроль Украины
Американский президент настаивает на необходимости завершения российско-украинского конфликта как можно скорее, не забывая упомянуть, что он к началу боевых действий отношения не имеет.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social подверг критике статью The New York Times, написанную главным корреспондентом издания Питером Бейкером, где говорится о том, как «Трамп играет на руку Путину». Политик подчеркнул, что независимо от того, насколько мирное соглашение между Украиной и Россией будет успешным, в The New York Times будут говорить о нём плохо.

В своей публикации Трамп упомянул отрывок из статьи издания, где упоминается следующее: «Украина должна вернуть территории». Американский президент предположил, что речь идёт о Крыме и других «нелепых просьбах». Дональд Трамп акцентирует внимание на том, что Украина утратила полуостров во время президентства Барака Обамы, который не отреагировал на это должным образом.

Американский президент не забыл упомянуть о том, что российско-украинский конфликт является проблемой экс-президента Джо Байдена, а не его. Трамп добавил, что он никогда не имел отношения к конфликту между Украиной и Россией, за исключением самого его начала, когда его администрация санкционировала поставки ПТРК FGM-148 Javelin украинской армии, пока Обама поставлял только нелетальную помощь.

Дональд Трамп заключил, что лишь пытается «навести порядок», то есть завершить российско-украинский конфликт. В конце публикации политик также задался вопросом, не стоит ли ему усилить санкционное давление на Россию, после чего сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм проинформировал Трампа о готовности двухпартийного пакета санкций против России.

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#украина #сша #трамп
Источник: truthsocial.com
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