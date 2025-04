Как утверждается, издание получило информацию от лиц, непосредственно ознакомившихся с текстом рамочного соглашения.

За последние дни ряд иностранных изданий (The Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times, CNN и другие) писали о различных вариациях мирного предложения, которое Соединённые Штаты Америки планируют озвучить Украине и России уже в ближайшее время. В этот раз издание Axios, имеющее источники среди дипломатов, непосредственно ознакомившихся с текстом документа, рассказывает об условиях американского предложения.

Отмечается, что составленное Вашингтоном в одностороннем порядке (основываясь на позиции обеих сторон конфликта) предложение является окончательным. В случае, если одна из сторон отвергнет его, Соединённые Штаты Америки планируют «умывать руки», как было сказано ранее самим Трампом. Источник издания подчёркивает, что соглашение предусматривает серьёзные уступки со стороны Киева.

Что получает Украина:

«Надёжные гарантии безопасности» - развёртывание на территории Украины специальной миротворческой группы из европейских стран. По данным Axios, формулировки достаточно расплывчатые, а про участие в миссии Соединённых Штатов Америки речи не идёт;

Возвращение небольшой части Харьковской области, удерживаемой российской армией;

Беспрепятственный проход реки Днепр, которая находится в относительной близости к линии боевого соприкосновения;

Компенсации и помощь в восстановлении без указания конкретных источников финансирования.

Что получает Россия:

Официальное признание американскими властями Крыма частью России;

Молчаливое признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (не в административных границах) российскими территориями, то есть заморозка вдоль текущей линии боевого соприкосновения;

Гарантия невступления Украины в НАТО с открытой возможностью для евроинтеграции страны;

Отмена санкций, вводимых против страны с 2014 года;

Расширение экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки, в том числе в энергетическом и промышленном секторах.

Упоминается и Запорожская атомная электростанция, подконтрольная российским военнослужащим. Предполагается, что крупнейшая в Европе атомная электростанция будет считаться частью Украины, но перейдёт в эксплуатацию Соединённых Штатов Америки. Генерируемая электроэнергия будет поставляться как Украине, так и России.

Axios пишут, что официально украинские власти получат американское мирное предложение на встрече в Лондоне. При этом источники издания указывают на наличие сигналов от Киева, что украинские власти заинтересованы в обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не рамочного мирного соглашения.