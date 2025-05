Nintendo оптимизировала размеры ряда игр на Switch 2, с целью рациональнее распорядиться ограниченным ресурсом встроенной памяти консоли.

Новая игровая консоль Nintendo Switch 2, несмотря на увеличенный объём памяти относительно предшественницы, всё ещё уступает по этому параметру PlayStation 5, Xbox Series и современным игровым ПК. Пользователям стоит внимательно следить за занятным играми пространством, чтобы избежать нехватки места для новых релизов.

Компания Nintendo предприняла шаги по уменьшению размеров игр на своей платформе. По официальным данным, эксклюзив Mario Kart World уменьшился с 23,4 ГБ до 21,9 ГБ. Сокращение кажется небольшим, однако такие изменения помогают владельцам экономить драгоценное место во внутреннем накопителе устройства.

Не все приложения похудели — программа Nintendo Classics GameCube, наоборот, увеличилась с 3,5 ГБ до 5,1 ГБ. Демоверсия Nintendo Switch 2 Welcome Tour стала занимать гораздо меньше ресурсов — её размер составил уже не 2 ГБ, а всего лишь 1,6 ГБ. Обновлённая игра Kirby and the Lost Land занимает 11 ГБ памяти, так как содержит большой дополнительный контент.

Чтобы увеличить свободное пространство, Nintendo советует применять карты microSD Express. Правильно подобранная инструкция поможет обеспечить стабильность работы даже с самыми требовательными проектами.