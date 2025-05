Sony планирует провести State of Play в июне 2025 года вместо традиционного майского мероприятия, где ожидается презентация новых игр, включая Death Stranding 2 и Ghost of Yotei, а также возможные анонсы Marvel’s Wolverine и Saros, при этом точная дата ивента пока не раскрывается.

Sony планирует провести State of Play в июне 2025 года, что станет отклонением от традиционного графика майских мероприятий. Компания отказалась от проведения масштабного Showcase в пользу формата State of Play, ориентированного на анонсы игр и обновления по ранее анонсированным проектам. Получение информации о событии оказалось «необычно сложным», что может указывать на подготовку сюрпризов или изменение стратегии коммуникации.

Ожидается, что в рамках трансляции будут представлены проекты из ближайшего релизного окна Sony, включая Death Stranding 2: On the Beach (выход — июнь 2025) и Ghost of Yotei (октябрь 2025). Кроме того, возможны анонсы, связанные с Marvel’s Wolverine от Insomniac Games, которая не получала значимых новостей с 2021 года, и Saros от Housemarque, анонсированной в феврале 2025. Согласно слухам, мероприятие может также включать информацию о портировании Starfield на PS5, хотя точные сроки раскрытия деталей остаются неизвестными.

Отказ от майского State of Play нарушает многолетнюю традицию: с 2019 года компания регулярно организовывала презентации в этом месяце, демонстрируя такие проекты, как God of War Ragnarök и Horizon Forbidden West. Однако в 2025 году ситуация изменилась — анонс Ghost of Yotei был сделан вне рамок ивента, что снизило необходимость в майской трансляции.

Аналитики отмечают, что текущий релизный план Sony насыщен, но недостаток информации о долгосрочных проектах создаёт запрос на новые анонсы. В числе потенциальных тем — статус разработки FairGame$, Horizon MMORPG и Cory Barlog’s New IP, однако их появление в июньском State of Play маловероятно из-за ранней стадии производства. Точная дата ивента не раскрывается. Трансляция, как и ранее, будет доступна на официальных каналах PlayStation в YouTube и Twitch.