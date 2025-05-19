В игре Clair Obscur: Expedition 33 было решено отказаться от мини-карты. Это было сделано намеренно, чтобы усилить эффект погружения в детально проработанный мир и сосредоточить внимание на визуальных деталях. Однако трудности с ориентацией в пространстве вызвали неоднозначную реакцию у игроков. Несмотря на это, авторы продолжают искать баланс между минимализмом и комфортом игроков.

Креативный директор игры Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош в интервью YouTube-каналу Sodapoppin объяснил отказ от мини-карты — элемента, привычного многим JRPG-играм. По его словам, такое решение принято ради усиления погружения игроков в детализированный игровой мир.

Брош указал, что в большинстве RPG около 90% игрового времени пользователи проводят, сверяясь с картой, игнорируя окружающую среду.

Поэтому студия отказалась от большинства элементов интерфейса, сосредоточив внимание именно на окружении. Кроме того, авторы вдохновлялись традициями французского подхода к дизайну игр, отличающегося лаконичностью и минимальным количеством экранной информации. В качестве примеров Гийом привёл проекты вроде Peter Jackson’s King Kong, разработанного Мишелем Анселем, и Another World Эрика Шайи, где упор сделан исключительно на визуальное повествование.

Навигация в Clair Obscur: Expedition 33 построена на основе визуальных ориентиров и интерактивных подсказок, стимулируя изучение локаций и поощряя внимательное восприятие окружающей среды. Подобная концепция вызвала смешанные отзывы среди геймеров: одни высоко оценили инновационный подход, другие столкнулись с трудностями ориентации.

Тем не менее проект продолжает эволюционировать, а разработчики внимательно отслеживают мнение аудитории, стремясь найти оптимальный компромисс между простотой и комфортом восприятия.