Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Capcom прокомментировала эволюцию жанра файтингов и современные тенденции
В интервью сайту Dexerto продюсер игр Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection 2 Сюхэй Мацумото рассказал о своём взгляде на современное развитие жанра.

Компания Capcom продолжает активно развивать свои файтинг-франшизы — свидетельством этому служит недавний релиз Capcom Fighting Collection 2. В сборник вошли классические игры, включая культовую Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 года. Но отсутствие в переиздании механизма отмены вращения («ролл-кэнсел»), ставшего неотъемлемой частью оригинальной игровой мета-игры, вызвало недовольство среди некоторых представителей сообщества.

В интервью сайту Dexerto продюсер игр Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection 2 Сюхэй Мацумото рассказал о своём взгляде на современное развитие жанра. По его словам, упрощённое управление в файтингах стало сознательным решением, нацеленным на расширение аудитории. «Street Fighter 6 сумел найти идеальный баланс между глубиной для профессионалов и простотой освоения для новичков», — сказал Мацумото.

Продюсер объяснил, что традиционно высокая сложность файтингов с большим порогом входа долгие годы сдерживала рост популярности жанра. Современные игровые системы, включающие облегчённые комбо-приёмы и автоматические функции восстановления после атак, позволяют значительно увеличить количество вовлечённых игроков. Этот подход привёл к беспрецедентному росту интереса к крупным турнирам вроде EVO, где сейчас участвуют гораздо больше людей, чем раньше.

Вместе с тем Мацумото подчеркнул, что компания внимательно прислушивается к мнениям как профессиональных геймеров, так и обычных пользователей, разрабатывая новые проекты. Задача Capcom заключается в сохранении глубины геймплея, одновременно открывая жанр широкому кругу игроков. Успех Street Fighter 6, по его мнению, доказал верность выбранной стратегии.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#capcom #street fighter
Источник: multiplayer.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
4
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
1
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат — его мощность возросла на 10 %
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
2
Casio выпускает лимитированную версию часов G-Shock GA2100 в коллаборации с Crocs
+
Xiaomi готовит к выпуску планшеты Pad 7S Pro с экраном 12,5" и Pad 7 Ultra с OLED-дисплеем 14"
+
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
+
Tenku Luna — первый японский геймпад-девайс с двумя USB4 портами и 120 Гц экраном
+
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
67
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
118
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
12

Сейчас обсуждают

Garthar
06:28
И много ты помнишь того что было в 1938 брехло?
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Garthar
06:23
Ну как только на линукс выйдет нормальный офисный пакет по функционалу не уступающий мелкософтовскому так и пойдет речь о массовом переходе. Пока что все что есть шляпа недоработанная
Пользователи массово жалуются на проблему с майским пакетом обновлений Windows 10 KB5058379
Дамен Мершед
06:22
А я 5600 продал на бабушке b350 pc mate с ддр4. Добавил 43к и купил мать, озу и intel 7 265k, не пожалел
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Garthar
06:18
Так было раскрыто же. Хохлы уже несколько самолетов угробили в попытке сбить герани.
На Украине заявили о наличии в России обновленной версии дрона "Герань"
Garthar
06:16
Тот самый момент когда хваленый f35 нахрен не нужен флоту :D
Boeing наращивает производство истребителей F-15EX для ускорения модернизации ВВС США
Bernigan
06:15
хейтор, твоя карта судя по последним тестам только чуть быстрее, а насчёт Суперпозишна, там люди удивляются что 6600 XT почти столько же сколько 3070 выдаёт https://dtf.ru/hard/2806949-aktualnyi-bench...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Виктор Палий
05:51
Довыпендриваются, что народ начнёт переходить на Linux. Вот так подло выкуривать людей с Windows 10, это просто свинство. P.S. Сам на Linux, хотя комп соответствует для Windows 11.
Пользователи массово жалуются на проблему с майским пакетом обновлений Windows 10 KB5058379
Welsper
05:46
Не запомнилось что-б дорого они стоили. Правда я их пропустил, после i7-860 меня надолго на HEDT унесло (1366, 2011, 2х1366...2х2011v3), вернулся на десктоп только с 13700K.
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Кызахстанчево
05:31
пзидеть не мешки ворочать
Эрдоган сообщил об обнаружении в Чёрном море газового месторождения объёмом 75 млрд кубометров
Welsper
05:28
Прескот 3.0 (C0 ревизии) - помню этого неадеквата, это блин "прадедушка" 13700-го в плане тротлинга, Тоже под топовыми кулерами своего времени в стоке тротлить умудрялся. Как раз из-за него на интел ...
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем