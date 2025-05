В интервью сайту Dexerto продюсер игр Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection 2 Сюхэй Мацумото рассказал о своём взгляде на современное развитие жанра.

Компания Capcom продолжает активно развивать свои файтинг-франшизы — свидетельством этому служит недавний релиз Capcom Fighting Collection 2. В сборник вошли классические игры, включая культовую Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 года. Но отсутствие в переиздании механизма отмены вращения («ролл-кэнсел»), ставшего неотъемлемой частью оригинальной игровой мета-игры, вызвало недовольство среди некоторых представителей сообщества.

В интервью сайту Dexerto продюсер игр Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection 2 Сюхэй Мацумото рассказал о своём взгляде на современное развитие жанра. По его словам, упрощённое управление в файтингах стало сознательным решением, нацеленным на расширение аудитории. «Street Fighter 6 сумел найти идеальный баланс между глубиной для профессионалов и простотой освоения для новичков», — сказал Мацумото.

Продюсер объяснил, что традиционно высокая сложность файтингов с большим порогом входа долгие годы сдерживала рост популярности жанра. Современные игровые системы, включающие облегчённые комбо-приёмы и автоматические функции восстановления после атак, позволяют значительно увеличить количество вовлечённых игроков. Этот подход привёл к беспрецедентному росту интереса к крупным турнирам вроде EVO, где сейчас участвуют гораздо больше людей, чем раньше.

Вместе с тем Мацумото подчеркнул, что компания внимательно прислушивается к мнениям как профессиональных геймеров, так и обычных пользователей, разрабатывая новые проекты. Задача Capcom заключается в сохранении глубины геймплея, одновременно открывая жанр широкому кругу игроков. Успех Street Fighter 6, по его мнению, доказал верность выбранной стратегии.