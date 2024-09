Технология Game Boost предназначена для оптимизации производительности видеоигр, разработанных для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

Компания Sony сообщила, что около 40–50 игр получат патчи для улучшения производительности на новой консоли PlayStation 5 Pro. Это обновление станет доступно пользователям с выходом консоли на рынок в ноябре этого года.

Патчи позволят улучшить качество изображения и повысить разрешение в ряде популярных проектов. Среди игр, которые получат поддержку технологии Game Boost, можно выделить такие хиты, как Alan Wake 2, Assassin’s Creed Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant и ремастер The Last of Us Part II.

Пока неизвестно, как именно будут выглядеть и функционировать другие игры, которые не имеют оптимизаций под PlayStation 5 Pro.

Релиз PlayStation 5 Pro запланирован на 7 ноября этого года. Консоль будет доступна в продаже с 7 ноября. В комплект каждой покупки PlayStation 5 Pro войдут SSD на 2 ТБ, беспроводной контроллер DualSense и предустановленная копия Astro’s Playroom.