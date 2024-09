Кроме того, Bungie планирует сделать доступными такие рейды, как Last Wish и Vow of the Disciple, а также подземелья Shattered Throne и Duality

Компания Bungie продолжает радовать поклонников Destiny 2 новыми обновлениями и улучшениями. В преддверии выхода эпизода Revenant, который стартует в октябре, разработчики объявили о значительных изменениях в системе получения редкого снаряжения. Одним из ключевых нововведений станет изменение системы ротации рейдов и подземелий. Раньше каждую неделю в игре был доступен только один рейд и одно подземелье. Теперь Bungie планирует удвоить количество доступных активностей. Это означает, что каждую неделю игроки смогут фармить сразу два рейда и два подземелья, что значительно сократит время ожидания нужной активности с восьми до четырёх недель. С введением эпизода Revenant в ротацию будет добавлено новое подземелье — Warlord’s Ruin. Это подземелье обещает стать новым вызовом для игроков и предложить уникальные награды. Кроме того, Bungie планирует сделать доступными такие рейды, как Last Wish и Vow of the Disciple, а также подземелья Shattered Throne и Duality. Это позволит игрокам более эффективно фармить снаряжение и получать редкие предметы. Сообщество Destiny 2 встретило новость с энтузиазмом. Многие игроки давно жаловались на сложность получения нужного снаряжения из-за ограниченного времени доступности рейдов и подземелий. Новая система ротации позволит игрокам более гибко планировать своё игровое время и получать желаемые награды. Bungie также намекнула на дальнейшие изменения и улучшения в Destiny 2. В ближайшее время ожидается анонс новых эпизодов и контента, который будет добавлен в игру после выхода The Final Shape. Разработчики обещают продолжать прислушиваться к отзывам игроков и делать игру ещё более увлекательной и доступной.