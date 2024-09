официальном заявлении, которое студия опубликовала в соцсетях, она поблагодарила своих поклонников и команду за поддержку в течение 12 лет

Студия Hopoo Games, известная благодаря играм Risk of Rain и Deadbolt, прекратила работу над своим новым проектом под кодовым названием «Snail» и присоединилась к Valve. В официальном заявлении, которое студия опубликовала в соцсетях, она поблагодарила своих поклонников и команду за поддержку в течение 12 лет. Основатели студии, Пол Морс и Дункан Драммонд, вместе с другими талантливыми сотрудниками теперь будут разрабатывать игры непосредственно в Valve. Это решение было принято после долгого сотрудничества между двумя компаниями.

Valve известна своими культовыми играми, такими как Half-Life, Portal и Left 4 Dead. Сейчас компания работает над несколькими проектами, включая Deadlock — новый шутер, который уже привлёк внимание игроков в закрытом бета-тестировании. Также ходят слухи о разработке новой игры во вселенной Half-Life, что вызывает ещё больший интерес к будущим проектам Valve.

Решение Hopoo Games присоединиться к Valve напоминает о приобретении студии Campo Santo в 2018 году, когда разработчики Firewatch также стали частью команды Valve. Однако их проект In the Valley of the Gods был приостановлен, и с тех пор о нём ничего не слышно.

Фанаты Risk of Rain могут быть разочарованы отменой нового проекта, но присоединение Hopoo Games к Valve открывает новые возможности для команды и их будущих игр. Разработчики заверили, что продолжат создавать игры в течение многих лет.