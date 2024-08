Это примечательно, поскольку в отличие от Starfield, здесь нет эксклюзивного партнёрства с AMD.

Bethesda сообщила, что в компьютерной версии игры Indiana Jones and the Ancient Circle будут использоваться технология NVIDIA DLSS 3.5 и функция полной трассировки лучей. Это подтверждает, что игра будет полностью поддерживать функции NVIDIA в Windows. Это примечательно, поскольку в отличие от Starfield, здесь нет эксклюзивного партнёрства с AMD. Похоже, что Bethesda выбрала другой путь для этой игры.

«Мы сможем в полной мере использовать возможности видеокарт NVIDIA GeForce RTX, максимально используя их фирменные технологии, от залов Ватикана и затонувших храмов Сухотая до пирамид Египта и заснеженных вершин Гималаев», — обещают разработчики.

Ожидается, что технология DLSS Ray Reconstruction, работая вместе с DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation, позволит улучшить качество изображения и производительность на всех графических процессорах GeForce RTX. Также поддерживается система NVIDIA Reflex, которая направлена на снижение системной задержки, улучшение общей отзывчивости игры и общего ощущения от управления.

Indiana Jones and the Ancient Circle можно будет транслировать из облака через NVIDIA GeForce NOW благодаря партнёрству между сервисом NVIDIA и Game Pass. Даже те, у кого нет необходимого оборудования, но есть подписка на GeForce Now, смогут воспользоваться более продвинутыми функциями в зависимости от уровня подписки.

Indiana Jones and the Great Circle появится на Xbox Series X|S и PC 9 декабря также по прямой подписке Game Pass, а на PlayStation 5 — весной 2025 года.