Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Продюсер Marvel vs Capcom говорит, что у команды разработчиков есть планы на серию кроссоверов
Перспектива дальнейшего развития Marvel vs. Capcom появилась на горизонте после объявления о предстоящем выпуске Marvel vs. Capcom: Fighting Collection.

Перспектива дальнейшего развития Marvel vs. Capcom появилась на горизонте после объявления о предстоящем выпуске Marvel vs. Capcom: Fighting Collection. Игра была представлена на мероприятии Nintendo Direct в прошлом месяце.

Шухей Мацумото, продюсер сборника, рассказал о планах на будущее франшизы в интервью Dexerto. Он объяснил, что команда разработчиков Capcom питает большие амбиции, которые потенциально могут привести к созданию новой игры Marvel vs. Capcom или тайла, основанного на других проектах Capcom, таких как SNK. Признавая, что трудно предсказать, оправдаются ли эти надежды, Мацумото подчеркнул, что ближайшая цель команды — познакомить с классическими играми более широкую аудиторию, особенно тех, кто, возможно, не смог ознакомиться с ними из-за ограниченной доступности на современных платформах.

реклама

Мацумото утверждает, что и Capcom, и Marvel очень хотели выпустить новую коллекцию, отчасти из-за энтузиазма, проявленного фанатами на конкурсных мероприятиях, посвящённых франшизе. На самом деле Capcom уже несколько лет ведёт переговоры с Marvel с намерением воплотить это сотрудничество в реальность.

«Marvel также поддержала нас», — сказал Мацумото. «Следовательно, время было выбрано удачно, и теперь у нас есть возможность воплотить этот проект в жизнь. Мы все полны энтузиазма. Одним из мотивов для этого начинания стало признание Marvel значимости таких мероприятий, проводимых сообществом, как Evo».

В свете выхода Ultimate Marvel vs. Capcom 3 и других мероприятий, посвящённых Marvel, стало очевидно, что фанаты глубоко ценят серию и хотят, чтобы эти игры оставались доступными на современных платформах. Это представляет собой идеальную возможность для разработчиков реализовать это стремление.

Может ли это означать потенциальное переиздание Ultimate Marvel vs. Capcom 3, в частности, с включением сетевого кодирования? Мацумото заявил: «Команда стремится достичь многого, и наша любовь к Ultimate Marvel vs. Capcom 3 глубока. Кроме того, есть и другие файтинги прошлых лет, которые могут не поддерживать откат или быть недоступны на нынешней платформе. У нас есть множество интересных проектов, которые мы ожидаем, и амбициозные планы, и теперь нужно тщательно спланировать и определить, какие шаги предпринять».

Предстоящий выпуск Marvel vs. Capcom: Arcade Fighting Collection, выход которой запланирован на конец этого года, будет представлена линейка из семи игр, включая долгожданную игру Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes и продолжение, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes. Эта коллекция будет доступна на платформах Switch, PS4 и Steam. Анонс этой коллекции вызвал огромный положительный отклик у фанатов, и её успех потенциально может послужить стимулом для дальнейшего развития Capcom. Кроме того, интерес фанатов к коллекции может также спровоцировать возрождение серии Dino Crisis, поскольку недавний опрос, проведённый Capcom, показал, что фанаты очень хотят её возвращения.

#capcom #marvel #marvel vs. capcom: fighting collection
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
Автор Resident Evil 7 возглавляет разработку Resident Evil 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
6
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
4
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
6
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
10

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
44
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
44
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
24
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

inchaos75
07:48
Сейчас модно чайлдфри. У меня 3 дочки от первого брака, у второй супруги тоже дочка. Все уже взрослые, самой старшей уже под 30, младшей 14. Только одна (24) вышла замуж и скоро родит, и то говорит од...
Дмитрий Белоусов совместно с другими учеными ЦМАКП предложил новые меры поддержки рождаемости
VAKT
07:35
Покажите мне ваш диск, а по хорошему кучу дисков, у которого эти самые 500 тысяч моточасов накручено, да хотя-бы в половину меньше. ПыСы Включите голову: какой подшипник будет работать непрерывно 10...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
lighteon
07:33
Приоритетный ОС для этой системы - Windows 10. Ничего другого нет под рукой, и 1155 сокет почти полностью совместим с XP. Вот и довольствуюсь тем, что имею в данный момент. И так пришлось разжиться ст...
Windows XP в 2024 году - Часть 2
ExtenZ
07:25
Границы до 22.02.2022? Нет на это ВВП не пойдет
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
Алексей Белоусов
07:17
Zero давно пора забанить
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
nirotub
07:16
Было бы символичнее, если бы от Италии, Японии и Германии
Tempest - представлен концепт истребителя 6-го поколения от Великобритании, Италии и Японии
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:10
Они у него не придут из-за отсутствия онных
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Алексей Белоусов
07:04
2 зп
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
Krogot
07:02
А зачем на Core i7 3770 ставить XP ???...это извращение такое ?
Windows XP в 2024 году - Часть 2
Krogot
06:55
замерзшее пиво фу-бе
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем