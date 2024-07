Перспектива дальнейшего развития Marvel vs. Capcom появилась на горизонте после объявления о предстоящем выпуске Marvel vs. Capcom: Fighting Collection.

Перспектива дальнейшего развития Marvel vs. Capcom появилась на горизонте после объявления о предстоящем выпуске Marvel vs. Capcom: Fighting Collection. Игра была представлена на мероприятии Nintendo Direct в прошлом месяце.

Шухей Мацумото, продюсер сборника, рассказал о планах на будущее франшизы в интервью Dexerto. Он объяснил, что команда разработчиков Capcom питает большие амбиции, которые потенциально могут привести к созданию новой игры Marvel vs. Capcom или тайла, основанного на других проектах Capcom, таких как SNK. Признавая, что трудно предсказать, оправдаются ли эти надежды, Мацумото подчеркнул, что ближайшая цель команды — познакомить с классическими играми более широкую аудиторию, особенно тех, кто, возможно, не смог ознакомиться с ними из-за ограниченной доступности на современных платформах.

Мацумото утверждает, что и Capcom, и Marvel очень хотели выпустить новую коллекцию, отчасти из-за энтузиазма, проявленного фанатами на конкурсных мероприятиях, посвящённых франшизе. На самом деле Capcom уже несколько лет ведёт переговоры с Marvel с намерением воплотить это сотрудничество в реальность.

«Marvel также поддержала нас», — сказал Мацумото. «Следовательно, время было выбрано удачно, и теперь у нас есть возможность воплотить этот проект в жизнь. Мы все полны энтузиазма. Одним из мотивов для этого начинания стало признание Marvel значимости таких мероприятий, проводимых сообществом, как Evo».

В свете выхода Ultimate Marvel vs. Capcom 3 и других мероприятий, посвящённых Marvel, стало очевидно, что фанаты глубоко ценят серию и хотят, чтобы эти игры оставались доступными на современных платформах. Это представляет собой идеальную возможность для разработчиков реализовать это стремление.

Может ли это означать потенциальное переиздание Ultimate Marvel vs. Capcom 3, в частности, с включением сетевого кодирования? Мацумото заявил: «Команда стремится достичь многого, и наша любовь к Ultimate Marvel vs. Capcom 3 глубока. Кроме того, есть и другие файтинги прошлых лет, которые могут не поддерживать откат или быть недоступны на нынешней платформе. У нас есть множество интересных проектов, которые мы ожидаем, и амбициозные планы, и теперь нужно тщательно спланировать и определить, какие шаги предпринять».

Предстоящий выпуск Marvel vs. Capcom: Arcade Fighting Collection, выход которой запланирован на конец этого года, будет представлена линейка из семи игр, включая долгожданную игру Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes и продолжение, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes. Эта коллекция будет доступна на платформах Switch, PS4 и Steam. Анонс этой коллекции вызвал огромный положительный отклик у фанатов, и её успех потенциально может послужить стимулом для дальнейшего развития Capcom. Кроме того, интерес фанатов к коллекции может также спровоцировать возрождение серии Dino Crisis, поскольку недавний опрос, проведённый Capcom, показал, что фанаты очень хотят её возвращения.