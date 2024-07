С момента запуска игрового направления, Netflix лицензировал множество игр от сторонних разработчиков и начал создавать собственные проекты

В настоящее время Netflix, мировой лидер в области фильмов и сериалов, активно расширяет свое игровое подразделение. По словам исполнительного директора компании Грегори К. Питерса, в разработке находится более 80 новых игр. Это стало результатом расширения игрового направления, начатого в июле 2021 года, когда компания объявила о планах разработки и издания игр.

С момента запуска игрового направления, Netflix лицензировал множество игр от сторонних разработчиков и начал создавать собственные проекты. Некоторые из этих проектов разрабатываются с привлечением внешних студий, но компания постепенно увеличивает свои внутренние возможности разработки.

реклама

В ходе телефонной конференции с аналитиками после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года, Питерс подчеркнул, что новые игры призваны расширить каталог игр Netflix. Он отметил, что в новых проектах будут использованы исключительно успешные элементы. Этот подход аналогичен тому, как Netflix подходит к созданию фильмов и телешоу.

В 2023 году Netflix удалось утроить показатели вовлеченности игроков по сравнению с предыдущим годом, и в первой половине 2024 года этот показатель продолжает расти. Компания ставит перед собой амбициозные цели на 2025 и 2026 года. Однако, несмотря на значительный прогресс, Питерс признал, что игровое подразделение все еще находится на ранней стадии развития, и его влияние на общий бизнес компании пока незначительно.

За три года с момента запуска игрового направления, Netflix выпустил более 100 игр, большинство из которых созданы сторонними разработчиками. Компания также активно работает над созданием интерактивных игр на основе своих собственных, включая The Queen's Gambit Chess, Narcos: Cartel Wars Unlimited и Too Hot to Handle: Love Is a Game..

Netflix активно ищет нового главу игрового отдела, поскольку бывший глава Майк Верду перешел на другую должность в компании, чтобы сосредоточиться на "передовых игровых инновациях".