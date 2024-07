Глава телевизионного отдела Amazon Вернон Сандерс и руководитель Amazon MGM Studios Дженнифер Салке поделились планами на будущее проекта

Второй сезон сериала Fallout от Amazon, номинированный на 16 премий «Эмми», может выйти раньше, чем ожидалось. Глава телевизионного отдела Amazon Вернон Сандерс и руководитель Amazon MGM Studios Дженнифер Салке поделились планами на будущее проекта.

Сандерс сообщил, что работа над вторым сезоном идёт с опережением графика, и фанаты могут ожидать много интересного. Салке подтвердила, что любимые герои вернутся, и зрители продолжат следить за их приключениями.

Адаптация видеоигры The Last of Us от HBO получила восемь «Эмми» в начале года. Сандерса и Салке спросили, ожидают ли они, что Fallout добьётся таких же результатов. Сандерс ответил, что Fallout — это нечто особенное и уникальное, и команда гордится тем, как сериал был принят поклонниками видеоигр. Салке добавила, что успех Fallout подчёркивает важность жанрового телевидения и будущих адаптаций любимых IP.

Руководители также намекнули, что на подходе могут быть новые адаптации видеоигр, включая уже анонсированную Tomb Raider. «Мы чувствуем, что нашли несколько вещей в этой области, которые действительно заслуживают внимания», — говорит Сандерс. Может ли это быть телесериал God of War от PlayStation?

«Оставайтесь с нами! Мы любим «God of War», — сказал Салке. Успех Fallout контрастирует с телесериалом Halo от Paramount+, который вчера был официально отменён после выхода второй серии.