Второй сезон сериала Fallout от Amazon, номинированный на 16 премий «Эмми», может выйти раньше, чем ожидалось. Глава телевизионного отдела Amazon Вернон Сандерс и руководитель Amazon MGM Studios Дженнифер Салке поделились планами на будущее проекта.
Сандерс сообщил, что работа над вторым сезоном идёт с опережением графика, и фанаты могут ожидать много интересного. Салке подтвердила, что любимые герои вернутся, и зрители продолжат следить за их приключениями.
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Адаптация видеоигры The Last of Us от HBO получила восемь «Эмми» в начале года. Сандерса и Салке спросили, ожидают ли они, что Fallout добьётся таких же результатов. Сандерс ответил, что Fallout — это нечто особенное и уникальное, и команда гордится тем, как сериал был принят поклонниками видеоигр. Салке добавила, что успех Fallout подчёркивает важность жанрового телевидения и будущих адаптаций любимых IP.
Руководители также намекнули, что на подходе могут быть новые адаптации видеоигр, включая уже анонсированную Tomb Raider. «Мы чувствуем, что нашли несколько вещей в этой области, которые действительно заслуживают внимания», — говорит Сандерс. Может ли это быть телесериал God of War от PlayStation?
«Оставайтесь с нами! Мы любим «God of War», — сказал Салке. Успех Fallout контрастирует с телесериалом Halo от Paramount+, который вчера был официально отменён после выхода второй серии.