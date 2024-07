The Casting of Frank Stone — это новая однопользовательская игра от Supermassive Games, спин-офф Dead by Daylight. Она выйдет 3 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

The Casting of Frank Stone — это новая однопользовательская игра от Supermassive Games, спин-офф Dead by Daylight. Она выйдет 3 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Действие игры разворачивается летом 1980 года в Седар-Хиллз, штат Орегон. Группа молодых кинематографистов отправляется на заброшенный завод, чтобы снять фильм ужасов. Но они сталкиваются со спящим злом, и это приводит к созданию культовой классики. реклама Геймплей похож на интерактивные фильмы ужасов, такие как Until Dawn и The Dark Pictures Anthology. Игроки могут влиять на ход истории своими решениями, меняя съёмки, отношения персонажей и их судьбы. Игра выходит в годовщину Dead by Daylight — 3 сентября ей исполняется 8 лет. Также было объявлено о появлении в игре Лары Крофт и нового режима 2v8, который выйдет 25 июля. В этом режиме восемь выживших будут сражаться с двумя убийцами на больших картах. Кроме того, 22 июля в Dead by Daylight появится кросс-прогрессия. Игроки смогут переносить прогресс и инвентарь между разными платформами. Однако платную валюту и дополнения, купленные на Switch, нельзя перенести на другие платформы.