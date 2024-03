Разработчики Yuzu выплатят $2,4 миллиона и приостановят работу эмулятора Nintendo Switch для урегулирования иска.

В рамках урегулирования судебного иска, поданного компанией Nintendo, разработчики эмулятора Yuzu, используемого для запуска игр Nintendo Switch на PC и мобильных устройствах, согласились выплатить внушительную сумму в размере $2.4 миллиона. Это решение было принято с целью предотвращения потенциального ущерба, который может нанести незаконное использование защищенного контента Nintendo.

Помимо выплаты компенсации, разработчики согласились полностью приостановить разработку и распространение эмулятора, а также не создавать новые решения, которые могут обойти систему защиты Nintendo в будущем. Это означает, что популярный эмулятор Citra, который позволяет запускать игры Nintendo 3DS на различных платформах, также будет закрыт.

Nintendo, известная японская компания по производству видеоигр, утверждала, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая еще не была выпущена, была запущена на эмуляторе Yuzu более одного миллиона раз до официального релиза. Разработчики эмулятора признали негативное влияние своего продукта и в прощальном обращении выразили свою позицию против пиратства, подчеркнув, что они всегда были привержены соблюдению авторских прав и уважению интеллектуальной собственности.