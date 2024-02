Nintendo заявила, что Yuzu незаконно обходит шифрование Nintendo Switch и способствует пиратству

Компания Nintendo обратилась в суд с иском против разработчиков эмулятора "Yuzu", который позволяет запускать игры, изначально разработанные для платформы "Nintendo Switch", на других устройствах.

Согласно заявлению Nintendo, эмулятор "Yuzu" нарушает авторские права компании, поскольку он позволяет обойти шифрование, используемое на платформе "Nintendo Switch". Это делает возможным использование пиратских копий игр, что наносит ущерб доходам компании.

Один из главных аргументов в иске - недавний релиз игры "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdome", который был слит в интернет до официального релиза. По данным Nintendo, количество загрузок пиратской копии этой игры превысило 1 миллион. Это привело к увеличению финансовой поддержки разработчиков "Yuzu" на платформе "Patreon" в два раза, что, как утверждает компания, подтверждает содействие пиратству со стороны разработчиков.

По мнению Nintendo, утечка игры привела к распространению спойлеров в интернете, что также негативно повлияло на продажи игры. В связи с этим, компания требует от разработчиков "Yuzu" возмещения ущерба и прекращения разработки эмулятора.