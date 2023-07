Разработчики The Sims 4 добавили в свою игру алкоголь вместе с выходом дополнения "Конное ранчо" (англ. The Sims 4: Horse Ranc), которое стало доступным 20 июля 2023 года.

Помимо появления в игре лошадей, нового городка и всего прочего, игроки The Sims 4 теперь могут создавать собственные винодельни: выращивать виноград на своём ранчо и перерабатывать его в вино, зарабатывая при этом деньги.

Безусловно, в самой игре эти новые алкогольные напитки именуются как: Нектар, но он очень схож с вином из реальной жизни. Как в изготовлении, так и внешним видом.

При этом, если сим (игровой персонаж) выпьет такой нектар, то получит мудлет (настроение) Пьянящая уверенность, что опять намекает на схожесть с реальной жизнью.

Нектар можно изготовлять как из винограда, так и из некоторых фруктов, ягод и овощей, как например: яблок, клубники и даже картофеля. Изготовив нектар, Вы можете предложить продегустировать его любым жителям, однако дети и младшие симы не cмогут его употреблять.

Ранее такой контент был доступен в играх The Sims: Makin' Magic и The Sims 3: World Adventures, и вот наконец-то игроки могут воспользоваться этой возможностью в The Sims 4.