Компания недовольна действиями российских властей.

Представители мессенджера WhatsApp* официально прокомментировали ситуацию с постепенным замедлением работы своего детища на территории Российской Федерации. Они обвинили власти РФ в нарушении прав более 100 миллионов россиян и заявили, что действия РКН наносят ущерб гражданам страны, ведь сервис глубоко укоренился в их жизни.

Они напомнили, что их мессенджер занимает пятое место в стране среди приложений в категории «Связь» и заявили о готовности бороться за своих пользователей из России. Также они прошлись по созданному в качестве альтернативы для WhatsApp* мессенджеру MAX. Они заявили, что данное приложение не соответствует общеотраслевым нормам безопасности и снижает защиту данных граждан.

Но при этом они не стали уточнять, какие действия будут предприняты для сохранения пользовательской базы из РФ в случае полной блокировки сервиса. Но стоит отметить, что в их мессенджере уже имеется встроенная возможность работы с прокси-серверами. Их вполне можно задействовать для обхода ограничений со стороны РКН.

* Принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.