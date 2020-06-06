Очень редкий, футуристичный нож. Креатив выполнен из хороших материалов, прочный и легкий. Нож очень мобильный, удобно брать с собой куда угодно, специально под него создана цепочка. Можно носить на шее, общий вес ножа с цепочкой – 18 граммов. Лезвие отлично заточено и выполнено из титана, нож хорошо продуман и безопасен для носки.

Цена: US $72.70 - 83.84

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Мобильный термос-стакан от бренда Xiomi с LED-дисплеем, емкость 430мл. «Умный» стакан отображает внутреннюю температуру напитка. Выполнен из нержавеющей стали, имеет стильную цветовую гамму: moka white и moka black.

Цена: US $30.99

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Современный, технологичный гаджет, полезная вещь в современных реалиях, незаменим при выборе места будущего дома или зоны отдыха. У разработки хороший сенсорный экран, расширение 720*720, аккумулятор - 2000 мАч, заряжается от провода USB. Демонстрирует не только атмосферные показатели, загрязненность воздуха и т.д, но и давление, температуру и все жизненно-важные показатели.

Цена: US $114.99

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Миниатюрный проектор, качественной сборки. Современный, технологичный и стильный. Выдает хорошую картину, ясность- 2000 люмен, расстояние проекции до 5 метров, размеры проекции – от 30 до 120 дюймов.

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Цена: US $176.80 - 212.02

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Отличное решение для тех, кто не хочет хранить гору инструментов. Ключ хорошего качества, регулируется под любые размеры. Инструмент компактный, прочный и легкий. В два раза дешевле и эффективнее классического набора ключей.

Цена: US $10.99 - 13.74

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