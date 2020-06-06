Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: монетный нож, мини-проектор, "умный" термос и другие
Монетный нож
Очень редкий, футуристичный нож. Креатив выполнен из хороших материалов, прочный и легкий. Нож очень мобильный, удобно брать с собой куда угодно, специально под него создана цепочка. Можно носить на шее, общий вес ножа с цепочкой – 18 граммов. Лезвие отлично заточено и выполнено из титана, нож хорошо продуман и безопасен для носки.
Цена: US $72.70 - 83.84
Термос Xiaomi
Мобильный термос-стакан от бренда Xiomi с LED-дисплеем, емкость 430мл. «Умный» стакан отображает внутреннюю температуру напитка. Выполнен из нержавеющей стали, имеет стильную цветовую гамму: moka white и moka black.
Цена: US $30.99
Детектор воздуха для помещения
рекламаСовременный, технологичный гаджет, полезная вещь в современных реалиях, незаменим при выборе места будущего дома или зоны отдыха. У разработки хороший сенсорный экран, расширение 720*720, аккумулятор - 2000 мАч, заряжается от провода USB. Демонстрирует не только атмосферные показатели, загрязненность воздуха и т.д, но и давление, температуру и все жизненно-важные показатели.
Цена: US $114.99
Мини-проектор
Миниатюрный проектор, качественной сборки. Современный, технологичный и стильный. Выдает хорошую картину, ясность- 2000 люмен, расстояние проекции до 5 метров, размеры проекции – от 30 до 120 дюймов.
реклама
Цена: US $176.80 - 212.02
Регулируемый гаечный ключ
Отличное решение для тех, кто не хочет хранить гору инструментов. Ключ хорошего качества, регулируется под любые размеры. Инструмент компактный, прочный и легкий. В два раза дешевле и эффективнее классического набора ключей.
Цена: US $10.99 - 13.74
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила