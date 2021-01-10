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У новой данной модели хромбука был обновлен дизайн – основным ярким оранжевым цветом был окрашен корпус полностью. Клавиатура, к слову, осталась классического черного цвета.

Улучшились так же и характеристики, а особенно хочется выделить экран обновленного Samsung Galaxy Chromebook 2 – им стал экран QLED с диагональю 13,3 дюйма. Это первый в мире хромбук с наличием такого экрана. В новой обновленной версии установлена улучшенная сенсорная панель с разрешением 1920×1080 пикселей. Также, работая с экраном пользователи смогут пользоваться не только пальцами, но и стилусом USI Pen. У Galaxy Chromebook 2 есть несколько портов USB, слот для карт памяти, стереофонические громкоговорители, адаптер Bluetooth и Wi Fi, веб-камера.

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Емкости аккумулятора Galaxy Chromebook 2 теперь будет хватать до четырнадцати часов работы. Хромбук очень легкий и имеет довольно тонкий корпус, что делает его использование еще более комфортным. Так же, в новой версии были учтены и исправлены недостатки, которые приписывали оригинальной модели (слабую систему охлаждения, недостаточную автономность).

Цены на новые хромбуки будут стартовать от 550 долларов. Цена будет зависеть от базы Intel внутри новых моделей. Все новые модели в марте поступят в продажу, и пользователи смогут опробовать все достоинства хромбука сами.