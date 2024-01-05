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Filcenberg
Dell представляет новые ноутбуки XPS 13, 14 и 16 в преддверии выставки CES 2024
Все они имеют дизайн прошлогоднего XPS 13 Plus - с несколькими заметными улучшениями.

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В преддверии выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания Dell внедряет яркий дизайн прошлогодней модели XPS 13 Plus во всю серию XPS, которая теперь включает в себя новые модели с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Моникер "Plus" был полностью отменен, и новые модели называются просто XPS 13, 14 и 16. Все они включают в себя ключевые особенности XPS 13 Plus: сплошную стеклянную подставку для запястий, скрывающую тактильный тачпад в центре, сенсорные функциональные клавиши над клавиатурой и увеличенные колпачки клавиш для повышения комфорта при наборе текста. Важно отметить, что в этих двух более крупных моделях решены некоторые из основных проблем, связанных с XPS 13 Plus.

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Минимализм снова стал руководящим принципом для Dell в этих компьютерах, которые состоят в основном из полированного алюминия и стекла. Их также отличают дисплеи с фирменными ультратонкими рамками экрана Dell "Infinity Edge". Эти компьютеры - одни из первых, оснащенных специальными клавишами Windows Copilot.

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Что касается Dell XPS 16 (2024), то в прошлом году компания Dell, возможно, слишком далеко зашла в минимализме. XPS 13 Plus был оснащен только двумя портами USB-C и не имел разъема для наушников. В этом году XPS 13 по-прежнему оснащен этим разъемом, но не XPS 14 и 16. Обе эти модели оснащены разъемами для наушников, тремя портами Thunderbolt 4 USB-C и слотом для карт microSD. Dell также включает в комплект поставки переходники с USB-C на USB Type A и HDMI, которые заметно отсутствуют в комплекте XPS 13.

#dell #ces 2024 #xps #dell xps #dell xps 17
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