Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
Сегодняшняя ночь стала знаковой для множества трейдеров, активно следящих за курсами основных криптовалют.
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"Ночь великого шоппинга", как её уже охарактеризовали в криптосообществах, позволила существенно увеличить накопления всего за несколько часов, достаточно было поймать пик "пролива" курса BTC и ETH в полночь по московскому времени. Пока большая часть среднего класса России спокойно ложилась спать с честно заработанными семнадцатью тысячами рублей в кошельке, предприимчивые игроки на криптобиржах приумножили свои портфели.
Тем, кто не привык ночью спать или привык ставить отложенные ордера на покупку крипты по нужному курсу, этой ночью определённо сопутствовала удача. Для начала посмотрим на график Биткоина и увидим, что примерно в полночь нарисовался шип вниз до отметки 39570$. В этот момент произошла массовая закупка BTC и уже через час курс был выше 41 тысячи долларов.
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Трейдеры, следящие за парой доллар/ETH, также не остались с пустыми руками, ведь в тот же момент, следуя за Биткоином, Эфириум также резко упал в цене: на пике падения стоимость составляла 2651$. В течение нескольких минут происходила активная закупка монет в больших объёмах. Это привело к тому, что уже утром курс криптомонеты снова подобрался к 3000$, а купившие в полночь неплохо заработали.
Искренне радуемся за всех, кому удалось приумножить сбережения в результате этого скачка курса крипты. Холдеры же продолжают спокойно ждать, ведь по информации авторитетных аналитиков РБК, не раз дававших верные прогнозы, существенное повышение курса Bitcoin неизбежно.
Упомянутая ранее альт-монета GALA также немного "пролилась" вниз в тот же период, что дало дополнительную возможность докупить данный криптоактив заинтересованным держателям альтов.
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Делитесь в комментариях своими мыслями по поводу курсов ETH и BTC сегодняшней ночью и какую выгоду вы смогли извлечь из сложившейся ситуации.
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