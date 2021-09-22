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Сегодняшняя ночь стала знаковой для множества трейдеров, активно следящих за курсами основных криптовалют.

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"Ночь великого шоппинга", как её уже охарактеризовали в криптосообществах, позволила существенно увеличить накопления всего за несколько часов, достаточно было поймать пик "пролива" курса BTC и ETH в полночь по московскому времени. Пока большая часть среднего класса России спокойно ложилась спать с честно заработанными семнадцатью тысячами рублей в кошельке, предприимчивые игроки на криптобиржах приумножили свои портфели.

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Тем, кто не привык ночью спать или привык ставить отложенные ордера на покупку крипты по нужному курсу, этой ночью определённо сопутствовала удача. Для начала посмотрим на график Биткоина и увидим, что примерно в полночь нарисовался шип вниз до отметки 39570$. В этот момент произошла массовая закупка BTC и уже через час курс был выше 41 тысячи долларов.

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Трейдеры, следящие за парой доллар/ETH, также не остались с пустыми руками, ведь в тот же момент, следуя за Биткоином, Эфириум также резко упал в цене: на пике падения стоимость составляла 2651$. В течение нескольких минут происходила активная закупка монет в больших объёмах. Это привело к тому, что уже утром курс криптомонеты снова подобрался к 3000$, а купившие в полночь неплохо заработали.

Искренне радуемся за всех, кому удалось приумножить сбережения в результате этого скачка курса крипты. Холдеры же продолжают спокойно ждать, ведь по информации авторитетных аналитиков РБК, не раз дававших верные прогнозы, существенное повышение курса Bitcoin неизбежно.

Упомянутая ранее альт-монета GALA также немного "пролилась" вниз в тот же период, что дало дополнительную возможность докупить данный криптоактив заинтересованным держателям альтов.

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Делитесь в комментариях своими мыслями по поводу курсов ETH и BTC сегодняшней ночью и какую выгоду вы смогли извлечь из сложившейся ситуации.