Компания Astrolabe Games объявила о партнёрстве с японской студией Surume Game Koubou и получила статус глобального издателя высокоскоростного экшена Omega Phenex

Проект, ранее известный под рабочим названием Commenced Project Six, разрабатывается для международного рынка. Astrolabe Games займётся продвижением игры и поддержкой проекта за пределами Японии. Полноценный релиз Omega Phenex на ПК через платформу Steam запланирован на 2027 год.

Открытое бета-тестирование игры уже проходит в Steam с 25 апреля 2026 года и продлится до 25 июля. В пробной версии доступны английский, японский, упрощенный китайский и традиционный китайский языки. Разработкой проекта на протяжении восьми лет занимается Surume Game Koubou с использованием движка Unreal Engine 5.

Изображение: Surume Game Koubou

Изображение: Surume Game Koubou

Изображение: Surume Game Koubou

Изображение: Surume Game Koubou

Изображение: Surume Game Koubou

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В рамках бета-тестирования игроки могут оценить скоростные воздушные и морские сражения на боевых мехах. Пользователям предстоит взять под управление пилота по имени Икар и противостоять вражеским машинам, перемещаясь между небом и океаном.

Бои в Omega Phenex основаны на быстрых перемещениях, маневрах и использовании ускорения для уклонения от атак и выбора выгодной позиции. Даже при высокой скорости движения атаки противников остаются заметными, управление разработано с учетом опыта игроков в шутерах от первого и третьего лица.

Игроки смогут менять оснащение мехов, устанавливая различные виды вооружения, включая самонаводящиеся ракеты, скорострельные орудия, оружие ближнего боя и тяжелые защитные системы. Дополнительно предусмотрены настройка внешнего вида и изменение характеристик, связанных с прочностью, мобильностью и огневой мощью.

После выхода полной версии в игре будет доступно более 30 заданий с разными типами целей, включая уничтожение противников, исследование, сопровождение объектов и сражения с боссами. Отдельный режим «Арена» позволит проводить поединки между мехами один на один.

Мировой релиз Omega Phenex на ПК через Steam запланирован на 2027 год.