Разработчик под псевдонимом levy-street создал полноценную MMORPG за выходные

Разработчик levy-street представил микро-MMORPG в стиле World of Warcraft Classic, созданную с помощью вайб-кодинга, с использованием модели Fable 5 от Anthropic Games. В игру можно играть без скачивания прямо в браузере. Исходный код выложен на GitHub.

В игре реализованы 9 классов персонажей, 3 зоны (уровни 1–20), около 60 квестов с полноценной сюжетной аркой. Есть элитные подземелья для 5 игроков с механикой боссов. Боевая система основана на классической MMO-формуле.

Изображение: levy-street

Изображение: levy-street

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Игроки могут взаимодействовать в реальном времени: создавать группы, обмениваться снаряжением, вызывать на дуэль. Механика работает на общем сервере и в локальном режиме браузера. Звуковые эффекты и значки заклинаний генерируются процедурно.

На данный момент в World of ClaudeCraft зарегистрировано более 21 000 игроков.