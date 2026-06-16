Студия Bellring Games и издатель Xbox Game Studios объявили о запуске открытого бета-тестирования Mistfall Hunter. Принять участие могут владельцы ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5

В открытую бета-версию добавлен новый контент. Игрокам доступен класс «Иссохший рыцарь», карта «Хэллоугрейв», а также бой с боссом Салмаром, Проклятым Лунным Жнецом.

Бета продлится до 3:00 по тихоокеанскому времени 22 июня. Впервые тестирование доступно не только на ПК, но и на консолях. Проект поддерживает кроссплатформенный режим.

Изображение: Xbox Game Studios

Изображение: Xbox Game Studios

Изображение: Xbox Game Studios

Изображение: Xbox Game Studios

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«Иссохший рыцарь» ранее считался элитным защитником Королевства Гаэнария. Теперь это изгнанные воины, использующие двуручные мечи и ориентированные на бой на средней дистанции. Карта «Хэллоугрейв» представляет собой вертикальную локацию в выжженном лесу. Она включает несколько зон: «Божественный Якорь» с высокой плотностью врагов, «Падение Гастины» — прибрежную высокогорную область, и «Волшебный лес» с ограниченной видимостью.

Во время тестирования проходит событие «Гилден Раш». Игроки могут получить редкий «Золотой шифр», который дает шанс открыть трофеи, значки охотника за Гилденами, ключи Steam для Deluxe и Standard Edition, а также косметические предметы — золотой головной убор Вудлинга и эмоцию «Разбогатей».

Релиз полной версии игры намечен на 29 июля 2026 года.