В открытую бета-версию добавлен новый контент. Игрокам доступен класс «Иссохший рыцарь», карта «Хэллоугрейв», а также бой с боссом Салмаром, Проклятым Лунным Жнецом.
Бета продлится до 3:00 по тихоокеанскому времени 22 июня. Впервые тестирование доступно не только на ПК, но и на консолях. Проект поддерживает кроссплатформенный режим.
Изображение: Xbox Game Studios
Изображение: Xbox Game Studios
Изображение: Xbox Game Studios
Изображение: Xbox Game Studios
«Иссохший рыцарь» ранее считался элитным защитником Королевства Гаэнария. Теперь это изгнанные воины, использующие двуручные мечи и ориентированные на бой на средней дистанции. Карта «Хэллоугрейв» представляет собой вертикальную локацию в выжженном лесу. Она включает несколько зон: «Божественный Якорь» с высокой плотностью врагов, «Падение Гастины» — прибрежную высокогорную область, и «Волшебный лес» с ограниченной видимостью.
Во время тестирования проходит событие «Гилден Раш». Игроки могут получить редкий «Золотой шифр», который дает шанс открыть трофеи, значки охотника за Гилденами, ключи Steam для Deluxe и Standard Edition, а также косметические предметы — золотой головной убор Вудлинга и эмоцию «Разбогатей».
Релиз полной версии игры намечен на 29 июля 2026 года.