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Inthenews
Симулятор криминалиста Forensics: Crime Scene Detective выйдет 13 июля 2026 года
Компании Aerosoft, Binary Impact и Alchemical Works объявили дату релиза криминалистического симулятора Forensics: Crime Scene Detective. Игра появится в цифровых магазинах Steam, PlayStation Store и Microsoft Store для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Одновременно выйдет и физическое издание для PlayStation 5
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Проект создавался в сотрудничестве с Управлением уголовной полиции (LKA), что позволило максимально точно воссоздать реальные методы работы криминалистов. Игрокам предстоит исследовать квартиры, бары и подвалы, собирать улики и проводить лабораторные анализы, опираясь на профессиональные процедуры.

                                           Изображение: Aerosoft, Binary Impact и Alchemical Works

В их распоряжении окажутся инструменты, используемые экспертами в реальных расследованиях: порошки для снятия отпечатков, оборудование для баллистического анализа , наборы для анализа ДНК и средства цифровой криминалистики. Каждое действие и вывод игрока влияет на ход дела — от обвинения подозреваемого до оправдания невиновного или даже провала расследования.

                                      Изображение: Aerosoft, Binary Impact и Alchemical Works

                                      Изображение: Aerosoft, Binary Impact и Alchemical Works

                                          Изображение: Aerosoft, Binary Impact и Alchemical Works

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Сценарии основаны на материалах специалистов LKA. Разработчики отказались от заранее заданных решений: игрокам предстоит самостоятельно анализировать данные, проверять гипотезы и строить доказательную базу, используя научные методы.

Демоверсия вышла 15 июня 2026 года  в рамках фестиваля Steam Next Fest. Игра поддерживает русский язык, интерфейс и текст полностью переведены.

#aerosoft #alchemical works #forensics: crime scene detective #симулятор криминалиста
Источник: gamesbeat.com
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