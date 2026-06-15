Разработчики из Team Jade опубликовали трейлер предстоящего обновления Meltdown. В нём показан новый оператор-инженер и две карты для разных режимов

Трейлер демонстрирует нового оперативника. Он ранее работал на атомной станции и использует оружие на основе жидкого азота. Его способности включают контроль территории, заморозку противников и специальные гранаты, что добавляет новые тактические возможности в режимах «Операции» и «Войны».

Изображение: Team Jade

Обновление Meltdown станет самым масштабным в этом году. Оно принесет карту AZ-5 Nuclear Plant для режима «Операции» с механикой радиации. Также появится карта Coliseum (Колизей) для режима «Войны» с разрушаемым окружением и динамическими событиями. Трейлер оператора уже доступен на YouTube.

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В дополнение к новым героям и картам, сезон включает коллаборацию с Rainbow Six Siege от Ubisoft. Кроссовер-ивент состоится позже в этом сезоне и привлечет фанатов тактических шутеров обеих игр.